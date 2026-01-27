孩童狂冒紅疹「病例大增」 醫揪1類衣服是元凶：皮膚災難

【緯來新聞網】近日不少孩童身體冒出紅疹，許多家長急著帶去診所檢查，擔心是過敏或傳染病，但追問下才發現，原因出在有「內刷毛」的衣服上。醫師提醒，雖然刷毛保暖，但對皮膚敏感或有過敏體質的孩童來說，可能是「皮膚的災難」。

最近不少孩童身體出現紅疹。（示意圖／翻攝自pexels）

兒童感染科醫師顏俊宇在臉書粉專提到，最近天氣轉涼，診間看到不少身體冒出紅疹的孩童來就診。很多爸媽焦急詢問，「是不是過敏？還是傳染病？」結果仔細詢問病史，是因為常穿有「內刷毛」衣服，成了紅疹的元凶。



顏俊宇指出，雖然刷毛保暖，但對皮膚敏感或有過敏體質的小朋友來說，這可能是皮膚的災難。不建議直接穿刷毛衣有2個理由，一個是摩擦刺激，因刷毛的化纖材質較粗糙，直接接觸皮膚會造成物理性刺激，引發接觸性皮炎；另一個是悶熱不透氣，這種材質保暖力強但排汗差，孩子活動量大，汗水悶在裡面，極容易誘發熱疹（痱子）或讓蕁麻疹大發作。

孩童因穿刷毛衣服，皮膚接觸導致紅疹。（圖／翻攝自顏俊宇醫師臉書）

那麼天冷要怎麼穿比較好？顏俊宇建議「洋蔥式穿法」，接觸身體的第一層（內衣）請務必選擇「純棉質」，純棉吸汗且親膚，能作為皮膚的屏障，外層再套上刷毛衣或保暖毛衣，這樣既能保暖，又能避免材質直接刺激皮膚。



假如紅疹已經發作，生活上也要特別注意居家護理：

1.洗澡水溫不過高：過熱的水會洗掉皮膚保護油脂，讓紅疹更癢。

2.簡化清潔：建議不要使用過多的沐浴乳或泡泡浴，用清水帶過即可，減少化學物質二次刺激。

3.關鍵保濕：沖乾淨後，趁身體還微濕、水分還留在皮膚表面時，趕緊全身塗抹成分單純的乳液，鎖住水分並修復屏障。

