孩童臉頰紅腫要小心！11歲女童感冒長期未愈 大叫後猝逝驗出B19病毒

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

台中市一名11歲女童因長期感冒咳嗽未癒，外出途中突然在車內驚叫後昏迷，經搶救2天仍不治。事後檢驗發現，女童體內對細小病毒B19（Parvovirus B19）呈陽性反應，研判可能因B19病毒引發急性心肌炎，進而造成嚴重肺水腫與多重器官衰竭。

B19病毒好發於兒童，臨床症狀多與感冒相似，患者可能出現紅疹，又稱為「傳染性紅斑症」或「蘋果病」。（圖／翻攝日本國立傳染病研究所）

據了解，該名女童生前感冒症狀已持續近一個月，期間還曾與家人前往中國旅遊。事發當天外出途中，她在車內突然大叫一聲後失去意識，家屬緊急送醫，先後轉至市立醫院與中國醫藥大學兒童醫院加護病房，並動用葉克膜搶救，最終仍回天乏術。

廣告 廣告

事後檢驗結果顯示，女童多項檢測均驗出B19病毒陽性。對此，台中市衛生局表示，B19病毒屬於非屬法定傳染病，依法無須進行通報，但衛生單位仍會持續掌握國內外疫情動態，並加強相關健康宣導。衛生局呼籲，年假將至，市民出入人多公共場所自主戴口罩、勤洗手，出現不適症狀應及早就醫並在家休息，共同守護健康。

根據疾管署資料顯示，B19病毒常見於兒童族群，臨床症狀多與一般感冒相似，部分患者可能出現紅疹，又被稱為「傳染性紅斑症」（erythema infectiosum）或「蘋果病」，即病患臉頰異樣紅腫。多數病例病程輕微，但在少數情況下，仍可能引發心肌炎等併發症。

更多FTNN新聞網報導

鳳山老字號便當店驚爆食安糾紛 顧客喝「漂白水湯」喉嚨劇痛

蛋撻炎上行銷後真的漲價！肯德基套餐、薯條、嫩雞粥都變貴了 最高漲13元

國旅為何越來越沒人去？苦苓PO長文直言：根本沒人想用心留住客人

