孩童闖模型區「拆屋踩踏」 家長1舉動眾人炸鍋！小人國悲痛發聲

農曆春節連假將至，學生也陸續開始放寒假，知名遊樂園「小人國」推出寒假限定優惠，只要身分證名字中包含指定字元，即可免費入園遊玩。然而，免費活動卻意外引發亂象，有民眾目擊家長放任孩子任意踩踏園區內著名的迷你建築模型，貼文曝光後，引發大量網友不滿與撻伐。對此，小人國也心痛表示，園區模型如同文化資產般珍貴，一旦受損，往往需要耗費數月甚至數年才能修復完成。

一名網友近日在社群平台《Threads》上分享多張現場照片，畫面中可見兩名孩童直接走進園區的迷你建築模型區，不僅隨意踩踏，甚至動手觸碰模型。原PO指出，其中一名穿著粉色外套的孩童還拆下模型屋頂，隨後帶著弟弟持續破壞，而一旁的家長卻視而不見、未加以制止，讓原PO忍不住怒諷：「這小老弟還覺得自己很帥，看了半天才發現原來有父母，還以為是孤兒。」

貼文曝光後，立刻引發網友炸鍋，紛紛痛批，「完全沒有家教」、「小孩以為自己是進擊的巨人」、「想到他們長大就覺得很可怕」、「上樑不正下樑歪」、「厭童不是沒有原因的」、「從父母的態度就知道不意外」、「公共場所最怕遇到這種家長」，相關討論持續延燒。

對此，小人國也悲痛發文回應，園區內的每一座迷你建築、每一處模型景觀，都是由匠人老師傅以傳統工法，一刀一刻、純手工慢慢打造完成，並非可以快速複製的裝飾品，而是累積時間、技藝與心血的結晶。園方也溫柔提醒，「迷你建築區並非可踏入的拍照場景，一旦遭到踩踏或攀爬而受損，往往需要耗費數月，甚至數年的時間才能修復。」

小人國強調，這不只是單純的維修問題，更代表一段珍貴文化風景的暫時消失。園方也能理解孩子在迷你世界中，容易將自己想像成「巨人」，那份投入與想像力其實十分可愛，但仍懇請家長多加留意與陪伴引導，讓孩子在欣賞之餘，也能學會尊重與珍惜。同時呼籲所有遊客多一分體貼、多一分公德心，一起守護這個得來不易的小小世界，讓美好的回憶不被踩壞。

小人國此次免費入園活動期間為1月5日至25日，只要名字中包含「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙」任一字，即可享有本人免費入園一整天的優惠，並可攜帶最多兩名親友，以每人490元的優惠價入園。相較之下，小人國一般成人票價為1050元，12歲以上學生票則為950元。

