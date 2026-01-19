孩童闖迷你建築區踩踏、攀爬 全網氣炸 小人國發聲：這不只是維修問題

台北市 / 林彥廷 綜合報導

近日不少網友於社群平台PO出照片，在知名遊樂園「小人國」看到孩童攀爬園內的迷你建築，而有人出提醒，孩童仍不聽勸，甚至家長出現後也沒有上前阻止，引發網友們撻伐。對此，小人國也在社群平台中呼籲，「迷你建築區並非可踏入的拍照場景，一旦踩踏或攀爬造成損壞，往往需要耗費數月，甚至數年的時間才能修復完成。這不只是維修問題，更是讓一份珍貴的文化風景暫時消失。」

日前有孩童在小人國中攀爬、進入模型區，甚至還出手破壞模型，有網友表示，「沒浮木的小孩是這樣的，外面一堆人都在看，也跟他說不能在裡面，他反而更開心了，家長也不知道在哪」。

貼文曝光後引發熱烈討論，不少人表示「那邊不能進去！小人國模型都超精細，而且我記得都有告示牌啊，家長就不能牽好孩子小心參觀嗎？」、「這小孩真招人討厭」、「標準會生不會教！」，同時也吸引不少當時在場的民眾PO同一名孩童的照片，讓網友直呼「難得看到公審文有這麼多人提供不同角度的拍攝，完全體驗到這家庭當時有多讓在場人員不爽了」。

對此，小人國發文指出，小人國園區內的每一座迷你建築、每一處模型景觀，都是匠人老師傅以傳統工法，一刀一刻、純手工慢慢打造而成。它們不是快速複製的裝飾，而是累積了時間、技藝與心血的作品。

小人國提醒，迷你建築區並非可踏入的拍照場景，一旦踩踏或攀爬造成損壞，往往需要耗費數月，甚至數年的時間才能修復完成。這不只是維修問題，更是讓一份珍貴的文化風景暫時消失。

小人國表示，理解孩子在迷你世界中，容易把自己想像成「巨人」，那份投入與想像力其實很可愛，但也懇請家長們多留意、多陪伴引導，讓孩子在欣賞的同時，也學會尊重與珍惜。這些模型，就像文化資產一樣珍貴，需要你我一起守護，才能讓更多家庭、更多世代看見它的美好。

不少人留言表示「看到被這樣踩上去，我都想罵人了......家長放任成這樣也太誇張了吧」、「大家不是厭童，而是厭惡那些只會生不會教的恐龍家長」、「我愛小人國，但是溫柔不是用來被踐踏的，鼓勵開罰！」等。

