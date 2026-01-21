中部中心/王俞斐、林韋志 台中報導

台中有民眾在公園，目擊疑似虐待柯爾鴨行徑，一名孩童將柯爾鴨放在溜滑梯，讓鴨子順著摔落地面，並且重複同樣行徑，家長卻在一旁觀看，也沒出聲勸阻，對此台中市動保處表示，相關行為已經違法，最高可處一萬五千元罰鍰。





孩童"抓鴨溜滑梯"鴨子重摔 目擊民眾轟:家長默許(圖/民眾提供)





兩名孩童，在公園溜滑梯玩樂，其中一人，手上抓著一隻柯爾鴨，下一秒他鬆開雙手，讓鴨子順著溜滑梯高速滑落。鴨子雖然揮動翅膀試圖反抗，但最終無力抵抗，重重摔落在地。

一群孩童把鴨子當玩物推落溜滑梯 聚在一起哄堂大笑(圖/民眾提供)





小男童雖然嘴上說鴨子很可憐，但另一段影片拍下，牠再次將鴨子放上溜滑梯，讓其他玩伴，把鴨子推落，一群人，似乎沒意識到，這樣的行為相當不妥，聚在一起哄堂大笑。





台中市動保處表示 若造成小鴨受傷違反動保法最高可處一萬五千元罰鍰(圖/民視新聞)





柯爾鴨遭虐地點，在台中市太平區這處公園，目擊民眾說，當天直擊柯爾鴨，被強迫玩了好多次溜滑梯，摔落地面，而家長就站在一旁觀看，全程沒有出聲勸阻。台中市動保處則表示，飼主有義務，避免寵物受到傷害，虐待小鴨行為，若造成小鴨受傷，違反動保法，最高可處一萬五千元罰鍰。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

