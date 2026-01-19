孩童AI公園溜滑梯地墊裸露釀傷 竹縣府已改善環境

（中央社記者郭宣彣新竹縣19日電）國民黨新竹縣議員吳旭智今天說，有兒童日前在AI智慧園區公園受傷，經現勘發現溜滑梯緩衝碎石已被踢散，底部地墊裸露應改善。竹縣府說，已改善，而受傷孩童可申請醫療補助。

吳旭智告訴中央社記者表示，他獲報有1名兒童日前於AI公園玩溜滑梯時受傷，經今天會勘時發現，溜滑梯使用頻率極高，出口處緩衝碎石已被踢散致底部地墊裸露，形成明顯高度落差，現有維護機制未能及時補給碎石。

他說，現場也發現多項遊具出現磨損，顯見整體公園維護能量不足，此外公園雖有設置「13歲以上使用」標示，但因位置不明顯，且園內相關設施對青少年缺乏吸引力，顯示標示規範與實際使用狀況脫節。

新竹縣工務處長戴志君接受中央社記者訪問表示，獲報後已派員到場會勘，確認溜滑梯下方輕碎石確實有不足與使用不均情形，將立刻進行補強，降低落差以確保安全。

他說，此公園遊具設計原本有年齡限制，民眾應遵守公告與秩序，避免爭先恐後造成追撞，至於標示設置處，將再研議是否調整。

戴志君說，有關受傷的孩童，家長可申請相關醫療補助，園區亦有保險可協助處理。（編輯：李淑華）1150119