「孩重病錢不夠」 股民發帖求主力拉漲停… 隔天成真了

中國上市公司襄陽軸承11月28日直線漲停，報收14.76元人民幣(約2美元)/股。與此同時，一名股民關於該股的一則留言引發關注。該股民27日發帖稱，「主力求您拉個漲停，孩子生重病錢不夠」。結果，公司第二天真漲停了，有網民質疑是否涉嫌操縱股價？有律師回應表示，現有的證據還無法證明求助事件和漲停之間是否有什麼必然關聯，上述事件也有可能是偶然事件。

每日經濟新聞報導，一位股民27日在股吧「同花順社區」發文求助：「主力如果能看到，拉個漲停吧，孩子重病錢不夠努力湊了，只能在這搏一下，能行我努力了不行只能認命！！如果搏對了我永遠記著主力恩情，等有能力想辦法回報您！！！實在沒辦法了，謝謝大家幫忙，希望主力看到能幫我一次，求求您了，我不會輕易認輸，我是真沒招了來這碰下運氣，實在不行我真的無力了我很努力很努力還是很無力。」

隔天，本來低開的襄陽軸承在28日上午10點20分左右突然拉升，不到五分鐘直線漲停，隨後以漲停板收盤。

不尋常的走勢直接把襄陽軸承推上了熱點，「社區大愛：襄陽軸承」的話題一度登上同花順熱點榜第一名。

據上海證券報報導，雖然目前沒有證據證明襄陽軸承的漲停與前一日股民的求助相關，但不少股民已經將漲停歸功於主力。有股民就說：「好人有好報，主力大賺，孩子平安。」但也有不少股民表達了冷靜的態度說：「這股票原本股性就好 底部都是漲停上來的。」

據報導，襄陽軸承近期較為強勢，25日也剛剛經歷過一個漲停，近6個交易日內區間漲幅超過20%。

資料顯示，襄陽軸承主要從事軸承及其零部件的生產、科研、銷售及相關業務，公司主要產品為汽車軸承、等速萬向節等，是目前國內主要的汽車軸承專業生產基地之一。

上述異動是否存在法律風險？北京市京師（武漢）律師事務所高級合夥人黃俊濤律師表示，要界定該事件是否涉嫌操縱股價，要看相關主體是否具有操縱市場的共謀或者煽動行為，響應的人有沒有合謀去拉抬股價，股民、響應者和公司之間是不是存在一些關聯，是不是有可能涉及內幕交易等。現有的證據還無法證明求助事件和漲停之間是否有什麼必然關聯，上述事件也有可能是偶然事件。

而據媒體報導，公司工作人員表示已留意到上述消息，具體情況不太了解，「漲停應該是市場原因，跟我們沒有關系，我們這邊（經營）正常」。

