孩高燒、腹瀉！以為腸胃炎 醫檢查「1病」

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▲醫師提醒，孩子出現高燒39至40度且持續4至5天以上，即使一開始看起來像感冒或腸胃炎，也應提高警覺。（示意圖／取自Pixabay）

[NOWNEWS今日新聞] 一名1歲多男童因為高燒合併嚴重腹瀉，體溫一度飆到39至40度。前往醫院求診，初步懷疑是細菌性腸胃炎，但後續並未改善高燒狀況，甚至出現眼睛發紅、全身紅疹，還有嘴唇紅腫乾裂等症狀，經過抽血追蹤、心臟超音波檢查等，診斷為「川崎氏症」。

中國醫藥大學新竹附設醫院兒科醫師曾思穎指出，個案初期症狀與腸胃炎相似，但接受抗生素後，「高燒仍反覆出現」且沒有明顯改善，引起醫療團隊警覺。醫師表示，隨著病程發展，孩子陸續出現「雙眼結膜發紅」但沒有分泌物、嘴唇發紅、身上出現紅疹等症狀。依照臨床判斷，懷疑可能是「川崎氏症」。

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川崎氏症是一種全身性血管發炎疾病，好發於5歲以下兒童。曾思穎提到，尤其在東亞族群較為常見，日本、台灣與韓國的發生率都較高。由於目前原因仍未完全釐清，醫界普遍認為可能與感染後引發的免疫反應有關。

5警訊小心 醫：發燒超過5天是關鍵

曾思穎分享簡單好記的「12345口訣」，可幫助家長及早發現警訊。「一個嘴巴紅」，孩子嘴唇會變得非常紅、乾裂，舌頭呈現像草莓般的紅色，也就是俗稱的草莓舌。「兩個眼睛紅」，雙眼出現明顯紅血絲，但與一般細菌或病毒感染不同的是，通常沒有黃色分泌物，看起來紅但相對乾淨。

「三隻手指大小的淋巴結」，脖子可能出現淋巴結腫大，大小約1.5公分，大約像三隻手指併在一起的寬度。「四肢紅腫起疹」，身體可能出現紅疹、也會如水腫般，孩子在恢復期手腳可能出現脫皮。

曾思穎提醒，川崎氏症的脫皮是從「指尖」開始出現、不會疼痛也不會留疤。

川崎氏症恐影響冠狀動脈 醫：10天內治療可降心臟病風險

最後是「持續發燒5天以上」。曾思穎表示，這是最為關鍵的警訊，且常出現39至40度，即使退燒後仍反覆高燒。醫師說明，若孩子出現長時間高燒合併上述症狀，應盡快就醫評估。川崎氏症若能在發病10天內接受治療，多數孩子都能大幅降低心臟併發症的風險。

曾思穎也說，川崎氏症最令人擔憂是影響冠狀動脈，若沒有及時治療，約有25%患者可能出現冠狀動脈擴張或動脈瘤，嚴重時甚至會影響心臟功能。因此臨床上強調，必須在發燒10天內完成診斷並給予免疫球蛋白治療，才能大幅降低併發症風險。

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