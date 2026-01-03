孫中山先生誕辰160周年紀念活動 王東峰主持籌備辦公室首次會議

中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會常務委員會第十四次會議通過《關於舉辦紀念孫中山先生誕辰160周年活動的決定》，決定屆時舉行隆重的紀念活動。

據大陸人民政協報消息，孫中山先生誕辰160周年紀念活動籌備辦公室第一次全體會議，日前在北京召開。全國政協副主席兼秘書長、孫中山先生誕辰160周年紀念活動籌備辦公室主任王東峰主持並講話。

王東峰指出，隆重紀念孫中山先生誕辰160周年，目的是緬懷孫中山先生為民族獨立、社會進步、人民幸福所建立的不朽功勳，學習、繼承和發揚孫中山先生的愛國思想、革命意志和進取精神。前不久勝利閉幕的中國共產黨的二十屆四中全會對未來五年我國發展作出頂層設計和戰略擘畫，是乘勢而上、接續推進中國式現代化建設的又一次總動員、總部署。在新的歷史條件下舉辦孫中山先生誕辰160周年紀念活動，具有重大現實意義和深遠歷史意義。

王東峰強調，要深刻認識舉辦紀念活動的重大意義，增強做好工作的責任感和使命感，勇於擔當、盡職盡責，共同辦好這次紀念活動。

全國政協副秘書長、孫中山先生誕辰160周年紀念活動籌備辦公室副主任韓建華宣布籌備辦公室組成人員名單和工作機構、職責及負責人名單，通報有關籌備工作情況。