孫中山誕辰紀念日 朱立倫：國民黨人應捍衛中華民國、感念先賢先烈

國民黨主席鄭麗文(右)日前參加白色恐怖秋祭，被質疑追思共諜吳石引爆爭議；前主席朱立倫(左)今發文紀念國民黨總理孫中山誕辰，呼籲所有國民黨人應以孫中山思想為一生奉行的理念，堅定捍衛中華民國。(資料照，記者廖振輝攝)

〔記者施曉光／台北報導〕在國民黨主席鄭麗文日前參加白色恐怖秋祭活動，引起黨內外質疑追思共諜吳石爭議之際，今天是國民黨總理孫中山誕辰紀念日，前黨主席朱立倫早上在臉書發文強調，應該共同守護中華民國，呼籲所有國民黨人應以孫中山思想為一生奉行的理念，堅定捍衛中華民國，感念先賢先烈奮戰，讓孫中山與前總統蔣經國的理想在全球繼續發光發熱。

朱立倫指出，孫中山畢生為民族獨立、民權自由、民生幸福而奮鬥，為我們留下堅定不移的民主基礎，他的思想是國民黨的靈魂，也是國民黨持續奮鬥的方向，國民黨也一直強調，國民黨的思想就是孫中山的思想，國民黨的精神就是蔣經國的精神。

朱立倫表示，在台灣這片土地上，蔣經國秉持孫中山的信念，以愛台灣、守護人民為志，推動民主化、現代化與經濟繁榮，讓中華民國在自由的天空下屹立不搖，全黨要秉持這個信念，堅定捍衛中華民國，感念我國先賢先烈的奮戰，讓孫中山與蔣經國的理想，在全球繼續發光發熱。

