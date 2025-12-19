孫儷「一件羽絨衣穿15年」 從《甄嬛》穿到現在！節儉生活態度掀熱議
孫儷「一件羽絨衣穿15年」 從《甄嬛》穿到現在！節儉生活態度掀熱議
中國實力派女星孫儷近日投入新劇《執迷》拍攝，卻意外因一件「舊羽絨外套」成為話題焦點。眼尖網友發現，孫儷在拍戲現場所穿的羽絨外套，竟是15年前購入的同一件。女明星一件羽絨外套穿了15年，瞬間在微博上引發網友熱議。
15年老戰袍再現 陪伴多部代表作
根據微博消息指出，這件羽絨服購於2010年，應為日本設計師品牌「Mercibeaucoup,」的經典款式。孫儷過去曾多次穿著它現身，不僅陪她完成《甄嬛傳》、《羋月傳》、《那年花開月正圓》等多部代表作，也見證她一雙兒女等等與小花的成長。2018年時，孫儷更曾在社群平台發文提及這件羽絨服，感性表示它對自己而言別具意義。
衣況依舊完好 網友歸功保養有道
令人驚訝的是，歷經15年，該羽絨服幾乎沒有明顯褪色或變形，整體狀態仍相當良好。對此，不少網友分析，關鍵在於孫儷的「科學保養法」，包括減少清洗次數、以手洗代替機洗、避免乾洗與真空壓縮，換季時則採懸掛收納，避免擠壓。也有網友笑稱，孫儷多年來身材幾乎沒有變化，才讓舊衣得以持續「服役」。
生活態度受肯定 環保觀念獲讚
多數網友對孫儷的生活態度給予高度肯定，認為她將一件衣服的價值發揮到極致，符合當前環保、永續的理念。此外，孫儷工作室過去也曾透露，她私下有將舊物進行二手義賣的習慣，並在生活中引導孩子建立樸素、不過度消費的價值觀，進一步強化外界對她的好感。
是否買多件同款？本人未回應
也有部分網友猜測，孫儷可能同時購入多件相同款式的羽絨服輪替穿著，但相關說法尚未獲得本人或工作室證實。
