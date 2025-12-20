孫儷一件羽絨外套穿15年！「都褪色了還沒丟」從《甄嬛傳》穿到兒女長大

演藝圈「日拋式造型」已經成為常態，不少藝人每次公開亮相幾乎都換新裝，不過孫儷的做法卻引起不同討論。近日她拍攝新戲的片場花絮曝光，身上那件卡其色羽絨外套被眼尖網友認出，是她在2010年購入的舊款，至今已穿了約15年，雖然略有褪色，但沒有明顯破損或變形，引發網路熱議。

undefined

這件羽絨外套疑似出自日本設計師品牌Mercibeaucoup，孫儷自2010年購入後，不論冬天在片場防寒或平時接送孩子，都曾多次穿著它現身。這15年間，她穿著這件外套完成《甄嬛傳》、《羋月傳》等作品，也經歷事業重要階段；同時，孩子等等、小花也從嬰兒慢慢長大。孫儷過去曾在發文中提到，這件衣服對她來說承載不少回憶，已不只是單純的保暖用品。

undefined

相關照片在網路上流傳，不少網友稱讚她雖是大明星，卻總是生活得很節省也很環保。也有人發現，孫儷過去就曾被拍到穿二手孕婦裝，甚至有些襪子一穿就是20年，也會帶孩子參加二手義賣活動，並非短期內刻意營造人設。這次一件舊外套再度被注意，也讓她的生活習慣再次成為討論焦點。

