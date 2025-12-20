孫儷勤儉又長情！「一件羽絨服穿15年」網讚：經典永不過時

大陸女星孫儷2010年與男星鄧超結婚，婚後育有一雙兒女，家庭生活幸福美滿。出道逾22年，她以《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》、《那年花開月正圓》等作品奠定實力派演員地位，戲劇成績單亮眼。然而近日卻因「一件羽絨服穿了15年」意外登上熱搜，再度引發外界對她節儉生活態度的熱烈討論。

近日孫儷被拍到進組拍攝新戲，依舊穿著那件熟悉的米色羽絨服。據悉，這件外套孫儷從2010年入手至今，幾乎每年冬天都能在幕後或生活照中見到她穿著，算一算已陪伴她走過15個寒冬，從過去拍攝《羋月傳》、《那年花開月正圓》，到近期拍攝《生日將至》，這件羽絨服依然頻繁出現在她的冬天工作日常中，堪稱她演藝生涯的「老戰友」。

其實早在2018年，孫儷就曾公開分享「穿過最久的衣服」，形容這件羽絨服陪伴自己走過多部戲劇的拍攝時光，也見證了兩個孩子的成長。對比光鮮亮麗的明星形象，把一件衣服穿到極致的作風，讓不少網友直呼意外又感動，也以關鍵字「孫儷一件羽絨服穿15年」衝上微博熱搜榜。

大批網友留言，一面倒讚賞她長情與節儉的生活態度： 「時尚永不過時！娘娘的羽絨服真是經典永不過時～」、「孫儷真是又節儉又長情，怪不得能演出這麽多好角色 ​」 、「其實身材一直保持這麽好才厲害」、「孫儷又穿著那件15年的羽絨服進組了，看到這條消息，心裡覺得特別溫暖。這早就不只是節儉了，更像是一種長情的陪伴」，也有人感慨孫儷身材維持超好，幽默自嘲表示：「因為身材保持的好，我們不是不長情，是一年比一年肥」。

