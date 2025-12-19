孫儷甄嬛「15年戰袍」驚豔片場 娘娘極致節儉術曝：連身材都沒變過

娛樂中心／程正邦報導

在精品環繞、行頭日新月異的演藝圈中，金鷹獎視后孫儷簡直是一股清流。近日，她正投入新劇《執迷》的緊張拍攝中，卻意外因為一件「棕色羽絨外套」再度登上熱搜。這並非因為她穿了什麼當季高訂，而是眼尖的網友發現，這件設計獨特的羽絨衣竟然已經陪伴了孫儷長達15年。從當年爆紅的《甄嬛傳》到現在的新劇，這件「戰袍」不僅見證了她事業的巅峰，更展現了這位頂級女星令人讚嘆的自律與節儉生活觀。

橫跨多部代表作 這件衣服比許多明星還紅

廣告 廣告

這件充滿標誌性的駝色羽絨外套，出自日本潮流品牌「Mercibeaucoup,」，最大的特色是連帽上帶有如耳朵般的可愛設計。據陸媒報導，這件外套早在2010年就已經出現在孫儷的生活中。當年她正在拍攝引領華語劇熱潮的《後宮甄嬛傳》，在天寒地凍的片場，她就是裹著這件外套穿梭在片場。隨後的《羋月傳》、《那年花開月正圓》，這件衣服的身影頻頻出現在花絮與側拍照中，簡直成了孫儷片場工作的「標準配備」。

孫儷對這件衣服的熱愛並非秘密。早在2018年，她就曾在個人社群平台上感性發文，分享這件衣服對她的特殊意義。她提到這件衣服不僅陪伴她拍戲，更見證了兒子「等等」與女兒「小花」的出生與成長。近日網友翻出舊照比對，發現即便過了十幾年，這件外套在孫儷身上依舊挺括如新，完全看不出歲月的痕跡，引發不少網友感嘆：「這衣服穿得比我的感情還長久！」

孫儷近日投入新劇《執迷》拍攝中，意外因為一件「棕色羽絨外套」登上熱搜。（圖／翻攝自劇組學姐微博）

不變的身材與科學保養 揭密15年如新的真相

一件羽絨衣要穿15年而不變形、不退色，除了衣服本身的品質外，孫儷的「科學保養法」與驚人的自律更是關鍵。有媒體分析，孫儷私下極其注重衣物的日常維護，她主張減少不必要的清洗頻率，若有髒污則優先以手洗取代機洗，並且絕對避免乾洗化學藥劑對羽絨的傷害。在收納方面，她堅持不使用真空壓縮袋，而是採懸掛方式讓羽絨保持自然蓬鬆，避免因長時間擠壓導致纖維斷裂。

除了保養有道，網友也點出了一個殘酷的事實：這件衣服能穿15年，前提是「身材完全沒變」。孫儷多年來堅持瑜伽、輕斷食與中醫養生，體態始終維持在剛出道時的巔峰狀態。網友評論，這件外套不僅是節儉的象徵，更是孫儷自律人生的最佳證言。許多人笑稱，自己15年前的衣服現在可能連一隻手臂都套不進去，但「娘娘」卻能完美駕馭，這份毅力確實讓人佩服。

孫儷是演藝圈環保清流，一件衣服穿15年，網友感嘆：「比我感情還長久...」。（圖／翻攝自劇組學姐微博）

演藝圈的環保清流 將物欲降到最低的影后

孫儷的節儉並非作秀，而是早已融入骨子裡的生活態度。過去她曾多次在受訪時表示，自己並不在意流行趨勢，反而更看重物品的實用性與情感聯結。她不僅自己惜物，更將這種觀念傳遞給孩子，她曾透露會讓孩子穿朋友寄贈的二手衣，並教育他們「衣服只要乾淨、舒服就是最好的」。

此外，孫儷還經營著一家名為「等花開」的二手義賣店，將自己與家人的閒置物品進行低價義賣，所得收入全數捐贈給公益機構。這種「將物價值極大化」的做法，與現今提倡的永續與環保理念不謀而合。儘管網路上偶有聲音猜測她是否「同款買了很多件」，但多數支持者認為，以孫儷坦蕩的性格，這件15年戰袍背後的惜物之心，才是最值得現代人反思的珍貴品質。

更多三立新聞網報導

紅鞋悲劇！中正橋河面驚見女浮屍 丈夫慟：才失聯3小時就..

美宣布史上最大對台軍售「夢幻清單」曝光！老共怕了：停止武裝台灣

台南酒駕撞死清潔員！遭起底民眾黨特約商家 台南黨部深夜回應

高虹安貪污無罪理由掀法界巨浪 王義川為「這事」拍桌尬藍議員

