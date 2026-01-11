孫儷領養流浪狗6年！女兒自己存零用錢「親手作狗零食」 1人1狗兄妹裝超萌

1月4日，孫儷在社群平台分享多張生活照，記錄11歲女兒小花與寵物狗「土豆」的日常互動。她提到，只要小花帶著土豆出門，兩人幾乎都會穿成同款的「兄妹裝」，畫面溫馨。

土豆是孫儷6年前領養的流浪狗。她長期關注流浪動物議題，也曾投入相關救助行動並撰寫書籍。孫儷透露，近期自己在外地拍戲，土豆幾乎成了小花最親近的陪伴者，只要外出搭車，土豆都會待在小花懷裡；平時看起來對家人撒嬌，但只要有陌生人靠近小花，就會立刻吠叫示警。小花也說，有土豆在身邊，讓她覺得很安心。

照片中，小花並未露出正臉，但背影仍引起不少討論，身形被網友認為與爸爸鄧超相當相似。孫儷透露小花非常疼愛土豆，還會用自己存的零用錢幫狗狗做零食。

藉由這次分享照片的機會，孫儷也特別宣導流浪動物關懷議題，提到最近天氣越來越冷，對流浪動物來說正是難熬的時期，希望大家能多關注領養話題，讓這些動物能有個好歸宿。

