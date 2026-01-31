孫協志、夏宇童下月辦婚宴！談LU典紅包之亂發聲：太無理取鬧
藝人孫協志與夏宇童去年3月登記結婚，小倆口將於今年2月14日情人節當天補辦婚宴，如今婚宴時間將至，孫協志今（31）日出席台北國際電玩展活動，也透露目前籌備進度都還算順利，整體已經進入後期階段，並公開婚宴細節。
談及婚宴預算，孫協志笑回：「頗高」，不過整個場地佈置、宴客菜單等等都是夏宇童喜歡的，在整體安排上都以老婆喜愛為主，小倆口也將婚宴打造成類似派對形式，孫協志也坦言，即將成為新郎官心情不免有些緊張，但開心、期待的心情仍大過於任何事情。
孫協志認為無論紅包數額大小都是心意。（圖／東森娛樂）
至於婚宴席開幾桌，孫協志則透露，「目前桌數沒有到很多啦，但也不少就是了。」目前都還在陸續調整當中，被問及是否有遇到很煩惱的部分，他表示：「倒是還好，因為本來這一次我們邀請的朋友大多都是還蠻好的，所以我們也希望他們來聚會，都可以開開心心的吃吃、喝喝這樣子，然後接受大家的祝福。」
而先前藝人陳漢典、Lulu剛辦完婚宴，沒想到結束後卻掀起紅包行情之亂，孫協志則認為無論包多少都是大家的心意，所以不會有多或少的問題，「因為去計較這個有點太無理取鬧了一點，對賓客想要給新人們多少的祝福，我想他們自己會自己去衡量吧對，所以不管是多少，我想應該都會是最棒的。」
至於做人計劃，孫協志說兩人始終抱持順其自然的態度，「反正就是感覺走到哪，我們就往哪裡前進，我覺得這樣會舒服一點，就不會好像是在別人的眼光或者是壓力下，一定要去完成什麼事情。」加上今年身邊朋友都有發生一些不太好的事情，因此兩人認為健康就好，不會太過於強求。至於蜜月規劃，孫協志則說兩人12月時才剛出國一趟，目前年後還沒有出國安排。
