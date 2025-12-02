孫協志二婚砸上百萬！明年情人節正式把夏宇童娶回家

【緯來新聞網】47歲孫協志曾與韓瑜有過一段婚姻，離婚後與小11歲夏宇童交往多年始終不認，今年3月3日發布登記結婚消息，如今傳出近來不少藝人好友收到邀約，兩人將在2026年2月14日情人節補辦婚宴消息曝光，雙方經紀人也證實此消息，由於選在農曆年前舉行，時間緊迫，所以不對外公開。

孫協志（右）與夏宇童相差11歲，感情穩定。（圖／翻攝孫協志臉書）

根據《三立新聞網》報導，孫夏大婚預估酒席至少50桌、花費上百萬元。夏宇童經紀人透露，他們是近期才有這想法，但當天不會發媒體採訪，「因為考慮到滿多賓客，不是圈內人，加上因為辦中午，時間很短又過年前，真的怕現在不好控制」。



至於選在2月14日，經紀人表示：「可能是情人節？」接著透露他們婚禮都是忽然決定要辦，「一開始沒有想要在台灣辦，但是後來顧慮到親朋好友都想到場祝福，所以近期才決定在台灣辦婚禮」，地點則選在台北寒舍艾美酒店。

