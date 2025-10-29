孫協志全招了！7年前「愛情、工作陷低潮」苦勸自己：別想不開

記者徐珮華／台北報導

孫協志1995年以首張台語專輯《心事》正式出道，推出3張台語專輯與1張精選集，被譽為「台語小天王」。相隔28年，他近日再次推出全新台語單曲〈麥想袂開〉，歌詞非常貼合他這幾年的心境：「人生曾有低谷，也有『想不開』的時候，但如今能笑著回望：『原來那些經歷，都是讓我成長的禮物』。」

孫協志睽違28年，發行台語新歌〈麥想袂開〉。（圖／索尼音樂提供）

孫協志2018年發行單曲〈很確定。〉，當時不論在工作或愛情上，都處於人生的低谷迷惘，撞得滿頭包仍咬牙面對。如今〈麥想袂開〉延續該曲精神，但不再只是「很確定」地往前衝，而是學會在跌倒後與自己和解再出發，心態上早有了成長，「希望透過〈麥想袂開〉提醒大家，就算有想不開的時刻，也會在時間裡學會笑，學會放下，學會重新開始。」

而他第一次聽到〈麥想袂開〉Demo時，就非常喜歡旋律，「這首歌旋律很好聽、很好記，既有台語的韻味，又有年輕人會喜歡的新樣貌。」歌詞則如同一場與老友的對話，從年少夢想到人生起落、從兄弟情誼到命運的體悟。

孫協志自揭低潮過往。（圖／索尼音樂提供）

配唱過程中，製作人楊子樸鼓勵他用最自然的口氣去唱，像聊天、像自言自語，甚至保留笑聲的片段，讓情感更真實、更貼近生活，「隔了20多年再正式錄台語歌，熟悉又陌生，但因為太喜歡這首歌了，整個過程充滿火花。」他也因此回首過往30年的演藝歷程，能以更成熟、更溫柔的語氣唱出「當初怎麼會那麼想不開呢」。

對孫協志來說，這首歌不只是回望過往，更是對生命旅程的告白，在歷經人生高低起伏的歷程之後，能以更成熟和更溫柔的語氣來詮釋歌曲。如今孫協志迎來出道30週年，將於本週日（11月2日）在Zepp New Taipei舉辦「仨拾初心」演唱會，屆時也將在舞台上首唱這首新歌。

