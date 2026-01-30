孫協志再婚夏宇童！媽媽孫麗鈞淡然回應：他們高興就好 「花格格」樂談寶寶：能生最好

孫協志母親「花格格」孫麗鈞日前被問到兒子要結婚一事。翻攝孫協志Tony Sun 臉書

藝人孫協志與夏宇童穩定交往多年，已於2025年3月登記結婚，並定於2026年西洋情人節補辦婚宴。這場備受矚目的「童協」大婚進入倒數階段，孫協志的母親、資深藝人孫麗鈞（藝名：花格格）近日現身演藝工會尾牙，成為媒體追逐焦點。過去對兒子感情生活頗有主見的她，此次受訪展現開明態度，除了對新婚夫妻獻上祝福，也大方分享對「抱孫」的期待。

孫協志媽媽（左）表示，夫妻倆能生最好，但是不生也沒關係。翻攝孫協志Tony Sun臉書

孫母低調避談細節僅稱年輕人高興就好

在演藝工會尾牙活動現場，孫麗鈞一頭白髮、精神奕奕，保養得宜的狀態令不少人驚艷。然而當媒體上前詢問對「新媳婦」夏宇童的看法時，孫麗鈞顯得相當低調，並未多談婆媳相處細節，僅在快閃離開前簡短回應：「我沒意見，他們年輕人高興就好。」語氣淡然卻帶著尊重，將主場權交還給這對新人。

談及生子計畫態度開明直言隨便都好

對於各界關心的生子進度，孫麗鈞則表現出極高的包容力。被問到是否期待早生貴子時，她爽朗表示：「能生最好，不生也沒有關係。」當媒體進一步追問希望孫協志與夏宇童生幾個寶寶，她笑著回應：「隨便都好，有生就好。」完全不給小倆口壓力。至於即將到來的農曆新年，是否會與新婚的孫協志夫妻一同度過，孫麗鈞則持保留態度，低調表示目前還不知道，一切尚未定案。

夏宇童、孫協志下個月舉辦婚宴。翻攝Instagram @sha_ariel

童協婚宴不公開將赴西雅圖蜜月

孫協志與夏宇童的婚禮預計於2026年2月14日在台北寒舍艾美酒店舉行，目前兩人正緊鑼密鼓籌備中。根據目前已知的規劃，婚宴當天為了保護非圈內親友，將不開放媒體採訪。兩人也已計畫在婚後飛往西雅圖度蜜月，享受難得的兩人世界。隨著孫母大方送上祝福，也讓這場跨越多年、修成正果的戀情增添更多溫馨氛圍。



