孫協志、夏宇童在去年3月突拋出喜訊，愛情長跑多年的他們宣布登記結婚，好消息一出來，馬上湧入整個演藝圈和粉絲好友祝福，非常替他們開心。婚後夏宇童也大方放閃與老公日常合影，讓網友們看到與螢光幕前很不一樣的孫協志，而今（28日）夏宇童PO出一則影音，曝光更多小倆口私下甜蜜照片與婚紗照，更開心透露下個月2月14日將舉行婚禮！

婚後夏宇童大方分享與老公孫協志的日常合影/翻攝夏宇童FB

影片中，不僅公開許多兩人的生活私照，還有孫協志和夏宇童的婚紗美照，兩人還調皮地扮鬼臉，逗趣表情看得粉絲心花怒放，尤其還有張嘟嘴親親照，讓人隔著螢幕就能感受到小倆口幸福甜蜜的氣息，網友也紛紛期待兩人即將登場的世紀婚禮！

孫協志夏宇童下月辦婚禮！曝超甜婚紗照「嘟嘴親親」恩愛畫面全流出

翻攝夏宇童FB

《幸福保衛戰》





