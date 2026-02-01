孫協志夏宇童婚禮在即 孫媽稱沒受邀出席婚宴

孫協志情人節婚宴倒數，竟傳出沒有邀請媽媽出席。(記者傅茗渝攝)

〔記者王靖惟／台北報導〕藝人孫協志與夏宇童將於今年2月14日西洋情人節補辦婚宴，近日卻傳出孫協志沒有邀清孫媽媽出席婚禮，孫協志也火速回應。

孫協志媽媽孫麗鈞參加演藝工會尾牙，談及孫協志與夏宇童婚宴不願多談，僅說沒有受邀，至於兩人未來是否生小孩則表示「祝福他們早生貴子呀，但是不生也是可以。」並沒有強制要兒子媳婦傳宗接代。

而孫協志聽到媽媽對外發言則火速表示：「會啊，一定會，就是雙方的家長都會邀請。」他並表示婚宴籌備將以低調、溫馨的方式進行中，第一時間親自澄清，駁斥不實流言。

孫協志談及婚禮，表示5566團員王仁甫不會出席婚禮，因為婚禮在即已經很靠近過年了，對方早已排定出國計畫，因此很早就說明不會參加，他也表示這場婚宴是希望親朋好友能聚在一起開心地接受大家祝福。

至於談及嘻小瓜日前參加陳漢典與Lulu婚禮，最後卻演變成「紅包包多少公審大會」，孫協志表示「包多少都是大家的心意」，「去計較這個有點太無理取鬧了，賓客想要給新人多少祝福，我想他們會自己衡量」

