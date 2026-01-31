孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」

【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活動提及剛辦完婚禮的陳漢典與Lulu（黃路梓茵），紅包金額竟成「公審大會」，他認為：「包多少都是大家的心意，去計較這個有點太無理取鬧了。」另外，孫媽媽日前透露自己並未受邀婚禮，但孫協志澄清，雙方的父母都會邀請。

undefined

孫協志婚禮倒數兩周。（圖／記者蔡依庭攝）

「Lu典大婚」誰包多少錢成為網友討論話題，有人比當事人還在乎，孫協志批評：「就算包1200元也不會有多跟少的問題，去計較這個有點太無理取鬧了，賓客想要給新人多少祝福，我想他們會自己衡量，不管是多少，我覺得都是最棒的選擇。」



被問到籌備進度，孫協志坦言預算很高，桌數不多但也不少，一切都還順利，再度當新郎還是很緊張，「畢竟這種事不會有人習慣，但我覺得開心跟期待會多過於所有事情，然後也很感謝所有的人都很支持，也很祝福，所以心情很好」，大多邀請的都是親朋好友，「我希望所有東西都是宇童喜歡的，包括視覺的、吃的、玩的」，不過王仁甫因為早已安排行程無法到場。



2人曾多次被爆已經當爸媽，他說：「哪有這麼快？就順其自然，我們不管結婚登記或宴客都蠻靠感覺，反正走到哪就往哪裡前進，我覺得這樣會舒服一點，不會像在意別人眼光或壓力一定要去完成什麼事情，尤其今年蠻多身邊朋友都有些不太好的事情，所以我們也覺得只要健康，什麼都好」。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

澳韓混血美女太有才華！掰3年上班族生活走向幕前

Lulu金鐘跨界入圍戲劇新人！胸前空空超糗被封「椪餅」