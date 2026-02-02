孫協志婚禮沒邀「明星媽媽」！傳她不滿前媳婦韓瑜 前女友丁小芹也遭殃

娛樂中心／綜合報導

孫協志去年3月和愛情長跑多年的夏宇童登記結婚，小倆口將於本月14日情人節當天於台北市飯店舉辦世紀婚宴，沒想到孫協志媽媽「花格格」孫麗鈞出席演藝工會尾牙時，竟然驚爆自己沒有被邀請，消息曝光後引發熱議，也讓人想起孫協志此前與前妻韓瑜離婚時，曾傳出孫媽對兒媳婦不滿可能是婚變原因之一。

孫麗鈞透露自己未受邀婚禮，孫協志否認。（圖／記者趙于瑩攝影）

孫麗鈞過去曾反對孫協志和丁小芹交往，讓女方為了「顧全大局」忍痛斬斷5年戀情；孫協志和前妻韓瑜離婚時，也一度傳出與婆媳不合、生子問題有關，不過相關說法未獲當事人證實，孫協志則曾在臉書以長文回應，表示一切都是無稽之談，並強調4年婚姻走到盡頭與第三者、金錢都無關，純粹只是兩人的緣分已盡。

孫協志與韓瑜4年婚姻破局，一度傳出與婆媳問題有關。（圖／翻攝自臉書）

孫麗鈞出席演藝工會尾牙，被問及兒子婚禮表示並未受邀，仍大方祝福孫協志、夏宇童早生貴子，隨後又笑說不生也沒關係，似乎不想給兒子與媳婦生子壓力。針對孫麗鈞未受邀婚禮一事，孫協志上月31日現身電玩活動否認媽媽說法，澄清：「一定會（邀請），雙方的家長都會邀請。」

