孫協志心疼峮峮遭網暴 發文力挺：多點同理心、積口德

孫協志不捨峮峮遭網暴，出面替她抱不平，並呼籲：「學著讓自己多點同理心，也幫自己積些口德。」（圖／翻攝自孫協志IG）





中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員峮峮（吳函峮）日前從綜藝節目《飢餓遊戲》畢業。不過在正式退出前，她因缺席錄影而遭不少網友謾罵，飽受身心折磨。對此，同為節目班底的孫協志出面替她抱不平，呼籲：「麻煩請在打字之前，先想想自己，學著讓自己多點同理心，也幫自己積些口德。」

峮峮主持《飢餓遊戲》已有4年，一直深受觀眾喜愛。不過近期因缺席澎湖錄影，她遭不少網友怒批「乾脆退出」、「辭職不要做了」。儘管事後她已對外說明原因，《飢餓遊戲》製作人「主謀」也在官方社群解釋，峮峮因工作滿檔、狀態不佳，曾主動與製作單位討論是否暫時請辭休養，但仍無法平息部分網友的不滿。如今她正式卸下主持身分，也讓許多粉絲感到不捨。

孫協志昨（9）日在IG發文，PO出主持群合照並感嘆，現今網路言論自由下，許多人不求證、不思考對錯，只憑情緒就留下批評與攻擊。他也質疑：「你們真的知道實情是什麼？真的清楚當事人所遇到的困境？」

孫協志指出，那些看似無意的文字，其實已在無形中造成當事人心理傷害，甚至可能造成嚴重打擊。他更直言：「那些專門找麻煩的、無中生有的，只會躲在後面用鍵盤批評別人的，麻煩請在打字之前，先想想自己，學著讓自己多點同理心，也幫自己積些口德，多點鼓勵，少點謾罵，真的沒那麼難。」

孫協志強調，要別人尊重你，就先學會尊重他人，「不論是現實生活 或網路世界都是。」最後，他也向峮峮送上祝福，感謝她多年來的付出與帶來的歡樂，「願妳在任何地方都能順心、如意，好好過自己想要的人生。」貼文底下也能看到峮峮留言「謝謝大哥」，展現兩人深厚情誼。



