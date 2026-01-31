孫協志放閃！夏宇童「健康狀況」因他改善 大老婆10歲甜蜜告白：我一定要陪她很久很久
孫協志與夏宇童即將於 2 月 14 日步入禮堂，這對演藝圈佳偶在婚前大方放閃。孫協志日前受訪時提到，兩人在交往之初，夏宇童的身體狀況並不理想，但在他長時間的細心照料下，夏宇童的健康狀況已有顯著改善。此外，對於兩人 10 歲的年齡差，孫協志也感性許下承諾，希望能維持好體態，繼續照顧另一半。
曾壓力過大導致吐血送醫
夏宇童過去的健康狀況曾讓身邊友人捏了一把冷汗。她曾在節目中分享，去年因忙於音樂劇演出壓力過大，身體出現嚴重警訊，不僅頻繁失眠、咳嗽，甚至在與朋友聚餐時突然吐出大量鮮血，嚇壞現場眾人。送醫後因情況緊急，她在無麻藥的情況下進行胃鏡檢查，才發現胃壁已經破到血管，確診為嚴重的胃潰瘍。當時藝人小鐘也曾苦勸她，若舞台劇壓力太大應好好評估，直言「壓力是所有病源的開端」。
細心照料改善另一半體質
孫協志在受訪時展現溫柔的一面，他透露兩人在一起之後非常在意彼此的健康。提到夏宇童過去的慘痛病史，他表示經過這段時間的細心照顧，對方的健康狀態已有明顯好轉，目前都維持在正常的狀態。孫協志欣慰地說：「我們從在一起之後就都還蠻在意彼此的健康的，她現在健康狀態有越來越好，然後現在都是正常的狀態。」
霸氣宣告要陪對方很久
除了照顧另一半，孫協志對自己的健康管理也絲毫不馬虎。他坦言自己大夏宇童 10 歲，因此更有一份使命感。他甜蜜告白：「因為畢竟我也大了她 10 歲，所以我就是一直想著說，不管怎麼樣，我一定要陪她很久很久，然後要照顧她很久很久，所以我也都很努力的在照顧自己的健康。」對於求子計畫，他則表示順其自然，強調現在只要健康順利就好。
