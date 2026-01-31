孫協志母爆「未受邀婚宴」本人露面澄清了 曝蜜月安排

孫協志與夏宇童將於下月情人節辦婚宴。（圖／東森娛樂）





藝人孫協志今（31）日出席台北電玩展活動，談及下月情人節將與夏宇童舉辦婚宴的進度，不過先前孫協志母親孫麗鈞（花格格）出席演藝工會尾牙時自曝沒有被邀請出席兒子婚宴，引來外界議論，對此，孫協志也鄭重澄清，強調雙方家長都一定會出席。

孫協志與夏宇童愛情長跑6年，去年3月3日小倆口驚喜宣布結婚，並選定於今年2月14日西洋情人節當日舉辦婚宴，孫協志今受訪時也透露，目前婚宴籌備階段已經進入後期，一切都希望以老婆喜歡為主，至於席開幾桌他則說：「目前桌數沒有到很多啦，但也不少就是了。」

而孫協志母親先前出席演藝工會尾牙時自爆並未受邀出席兩人婚宴，孫協志也對此澄清，「一定會，一定會，雙方的家長都有」，會邀請媽媽出席。至於母親對兩人的生子規劃抱持「能生最好，不生也沒關係」的態度，孫協志則說，目前夫妻倆也認為一切順其自然，認為健康最重要。

至於婚宴後的蜜月安排，孫協志則表示兩人12月才剛出國回來，因此目前暫時沒有安排，「因為我們12月的時候才剛出國一趟，說真的對我們來講，就是難得可以出去，所以只要出去，基本上感覺都像在度蜜月，去哪都蠻好玩，但是目前為止，年後倒是沒有任何出國的計畫。」



