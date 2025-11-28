孫協志變「神奇寶貝」！《唐綺陽談星私廚》夏宇童甜喊 可愛到想跟他的腳趾「握腳趾」

林可彤、劉容嘉與夏宇童三位「精緻女孩」一起作客《唐綺陽談星私廚》，三人一坐下話題立刻從婚姻聊到自我要求，節目中，夏宇童一開口就大放閃，談起婚後與孫協志的相處日常，形容孫協志彷彿「神奇寶貝」般可愛又有趣，夏宇童說：「跟他一起就很快樂，我們兩個會聊天聊到沙啞，我覺得他好可愛，可愛到我覺得他連腳趾甲、腳掌我都覺得很可愛，甚至會跟他的腳趾握腳趾。」

超閃的發言，讓林可彤忍不住羨慕的在一旁虧夏宇童，謝謝他們夫妻倆讓自己相信婚姻之後還是有很多可能性，林可彤自曝老公個性嚴肅，林可彤笑說: 「平時我只要話多一點，就會被老公提醒可以讓我耳朵休息一下嗎？廢話可以不要那麼多嗎？」雖說如此，劉容嘉透露其實林可彤老公是超級好男人，經常可以在社群上看到他做料理給全家，照片裡都充滿家的溫度。

三位超過35歲的漂亮女孩，也探討了對「精緻」的看法，劉容嘉坦言，過去因為當模特兒的壓力，對自己超級嚴苛，花費大量金錢保養，渴望一直保持在最漂亮的狀態，反而把自己搞成了敏感肌。相較之下，林可彤現在更在乎的是健康，因為希望能夠活得更長久陪伴小孩成長，心境轉向隨性自在，三人都認為越活越自在是年齡帶來的禮物，年輕時還會活在外界眼光下，但現在更知道自己要什麼，並且有能力去爭取。

節目尾聲，三人照例向唐綺陽提問，熱愛工作的林可彤因家庭搬到美國感到心慌，唐綺陽建議她可以考慮在美國小創業，唐綺陽說: 「因為你沒有事業會慌，需要一個東西讓你遵循。」同樣好奇工作運的劉容嘉，則被唐綺陽點出比較容易活在自己的世界，唐綺陽提醒她只要把心修練好，願望都會成真，工作運自然就不會差。最後，獅子座的夏宇童納悶自己很不喜歡出風頭，有曝光機會都會感到壓力大，很不像獅子座，唐綺陽一聽便笑說: 「因為你是上升天蠍，上升天蠍的人就會忍不住想要過著比較安逸的生活。」這番解析讓夏宇童恍然大悟，直呼原來現在才重新認識了自己。