孫協志、夏宇童下月世紀婚宴！母親孫麗鈞被問媳婦秒閃：沒意見

資深藝人孫麗鈞被問兒子孫協志下月大婚，秒閃回：「我沒意見」。(照片/何祥瑀拍攝)

47歲藝人孫協志與小11歲的夏宇童交往多年，去年3月3日低調登記結婚，期間一度傳出「做人成功」，但雙方皆出面否認。如今兩人確定將於2月14日情人節在台北市飯店舉辦婚宴。

夏宇童昨（28日）也在社群網站驚喜上傳一段影片，只見她換穿多套婚紗，兩人深情擁抱、親吻，甜蜜預告喜事將近，讓粉絲直呼「終於等到了」。

資深藝人孫麗鈞久未露面，目前獨居高雄。(照片/游定剛拍攝)

同日，孫協志的母親、資深藝人孫麗鈞，一身紅色運動休閒套裝、滿頭長白髮現身「台北演藝工會」尾牙活動，便引發媒體關注。當被問到對「新媳婦」的看法時，孫麗鈞快閃離開，僅簡短回應：「我沒意見，他們年輕人高興就好。」

夏宇童昨(28)po出與孫協志甜蜜預告影片。(照片/翻攝夏宇童IG)

至於是否期待早生貴子？她態度相當開明表示：「能生最好，不生也沒有關係。」被追問希望生幾個，她則笑回：「隨便都好，有生就好。」被問今年過年是否會與孫協志夫妻一起過，她則低調表示：「目前還不知道。」

事實上，孫麗鈞過去曾是藝人，綽號「花格格」，當年孫協志與丁小芹交往時，她曾公開表達不滿，之後多年鮮少談及兒子感情事。近年她獨居高雄，生活低調簡樸，此次罕見現身演藝工會尾牙，面對兒子婚事僅以一句「沒意見」帶過，態度轉變耐人尋味。

