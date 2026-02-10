孫協志、夏宇童世紀婚禮倒數！喜餅暗藏「甜蜜巧思」 網友直呼被融化

記者陳宣如／綜合報導

47歲藝人孫協志與小11歲的夏宇童愛情長跑多年，於去年3月登記結婚後，小倆口終於決定在2月14日情人節舉辦「世紀婚宴」，現場僅邀請至親好友出席。隨著婚禮倒數，兩人的喜餅與喜餅謝卡也提前曝光，裡面藏著的「甜蜜小巧思」也讓粉絲看了忍不住融化。

孫協志跟夏宇童去年3月已登記結婚，今年2月14日情人節將補辦「世紀婚宴」。（圖／翻攝自IG)

就在婚宴前幾天，孫協志、夏宇童夫妻倆的喜餅禮盒正式曝光，他們特別選擇了日式費南雪專門品牌的喜餅組合，精緻典雅的包裝令人印象深刻。銀灰色外盒簡約大方，打開盒蓋，整齊排列的小巧費南雪餅乾包裝細緻，每一個都像精心準備的小禮物，打開後散發淡淡奶香，令人心生暖意。

孫協志、夏宇童喜餅禮盒曝光。（圖／記者陳宣如攝影）

孫協志、夏宇童喜餅禮盒樣式簡約典雅。（圖／記者陳宣如攝影）

喜餅謝卡同樣走簡約風格，上面寫道：「童協謝謝你們的愛護。我們把平凡的日子，過成喜歡的樣子了！願這份甜，成為你生活的一點溫柔。」其中「童協」巧妙運用夫妻倆名字的諧音梗，甜蜜巧思既可愛又帶著小浪漫，簡短幾句話，傳達出夫妻倆對親友的感謝與生活裡滿滿的幸福感；卡片底部也印著小小銀色的「NEW CHAPTER」幾個字，宣示人生即將展開閃亮的新篇章。

孫協志、夏宇童喜餅謝卡暗藏甜蜜小巧思。（圖／記者陳宣如攝影）

據了解，孫協志、夏雨宇童婚宴將於台北寒舍艾美飯店舉行，桌數估計超過50桌，規模盛大，花費上百萬元。由於考量多數賓客並非圈內人士，加上婚宴安排在中午、又接近過年前，經紀人透露，當天不會公開媒體採訪，採取低調方式舉行。不過，婚宴消息曝光後仍引起粉絲熱烈關注，不少人已迫不及待想見證這對「童協」夫婦的甜蜜時刻。

