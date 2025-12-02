孫協志、夏宇童傳明年214補辦婚宴 經紀人證實：超突然

36歲夏宇童和大她10歲孫協志交往6年，今年3月宣布結婚，近日傳出兩人將於明年西洋情人節補辦婚宴，對此，女方經紀人稍早證實，兩人都走隨性派，忽然決定要辦，經紀人也是不久前才知情。

夏宇童經紀人透露婚宴將辦在2月14日，被問到選則這個日期的背後原因，經紀人表示：「他們真的連婚婚禮都是忽然決定要辦，感覺派！一開始沒有想要在台灣辦，但是後來顧慮到親朋好友，都想要到場祝福，所以近期才決定在台灣辦婚禮。」經紀人也表示，當天婚宴選在中午，再加上選在過年前，時間不充裕，所以無法邀請媒體採訪。

孫協志與夏宇童交往6年多，先前都以好朋友互稱，今年初突然宣布登記結婚成為夫妻，並寫下「童協不再只是好朋友」，夏宇童當時現身表示：「登記完又有點熱戀感，他去出外景，瞬間捨不得。原來登記結婚後有了這種差別！」並表示不習慣被叫孫太太，也不習慣稱呼孫協志為老公，若要辦婚禮，應該是為了長輩而辦。

夏宇童也承認確實想過不要公開結婚，但從「好朋友」講到「超級好朋友」，已經快沒有形容詞稱呼對方，外傳孫媽媽抱孫心切，夏宇童說完全不會有生小孩的壓力，兩人有共識順其自然。孫協志則發文告白夏宇童說：「她是全世界最懂我的人！她救了我，是徹底地拯救了我的靈魂！」

