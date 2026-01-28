孫協志、夏宇童宴客倒數！ 公開俏皮婚紗照
藝人孫協志與夏宇童登記結婚近1年，即將在下月西洋情人節補辦婚宴。今(28日)夏宇童首度曝光一系列的婚紗照，整體風格充滿活潑、自然且甜蜜的氛圍，閃翻眾人。
在影片的開頭，穿插了多張兩人過去甜蜜的親密合照，孫協志與夏宇童分別穿著正式的西裝以及純白的婚紗，緩緩地走向彼此，眼神中充滿著深情。接著，鏡頭捕捉到兩人開懷大笑、俏皮的扮鬼臉、親暱的磨鼻子親吻等互動，之後兩人換上較為輕鬆休閒的服裝，真實地紀錄下平常打鬧嬉笑的自然生活點滴。在影片的結尾，孫協志穿著淺色系的西裝，和身披白色禮服的夏宇童一起伸出手掌心，上面用黑色的簽字筆清楚地預告婚禮將在2026年2月14日舉辦。
夏宇童經紀人去年底透露，婚宴日期為2026年2月14日。至於選擇這天的背後原因，經紀人回應：「他們真的連婚婚禮都是忽然決定要辦，感覺派！一開始沒有想要在台灣辦，但是後來顧慮到親朋好友，都想要到場祝福，所以近期才決定在台灣辦婚禮。」經紀人也表示，當天婚宴辦在中午，再加上接近過年，時間不充裕，所以無法邀請媒體採訪。
孫協志與夏宇童交往6年多，從來沒有公開認戀，僅以「好朋友」互稱，直到去年3月3日登記結婚，才對外宣布好消息。去年8月，夏宇童曾被爆出疑似懷孕的消息，當時女方表示生理期來潮，否認懷孕的傳聞，經紀人也立即出面澄清，並且強調並沒有懷孕未滿三個月不能公開的考量。過去，夏宇童曾坦言，她與孫協志都很喜歡小孩，並不排斥生育，對於懷孕一事抱持著順其自然的態度。
