孫協志、夏宇童情人節辦婚宴！絕美婚紗照曝光 磨鼻親吻超閃
47歲的孫協志與小11歲的夏宇童，愛情長跑多年後在去年3月3日登記結婚，並宣布將在今年2月14日情人節盛大舉辦婚宴。夏宇童28日在社群平台上PO出一段絕美的婚紗拍攝影片，小倆口超甜互動閃瞎大家。
夏宇童在Instagram上曬出結婚影片，只見她穿著不同造型的婚紗入鏡，其中一套她披著長髮，身穿平肩白色禮服，緩緩走向孫協志，畫面相當浪漫。另一套則是浪漫透視亮片白紗，孫協志則穿著經典黑色正裝搭配領結，兩人深情對視、擁抱，甚至磨鼻子親吻，互做逗趣鬼臉，相當俏皮可愛，洋溢著幸福氛圍。
第三套造型，孫協志換上藕色西裝，夏宇童穿著粉色平口禮服露出雪白香肩，一同拿著藍天白雲畫作遮臉，並在手掌心寫下「2026.02.14 SAVE the DATE」，兩人頭靠頭甜蜜微笑，正式向外界宣告婚宴日期，邀請親友們前來參加宴會。夏宇童也在貼文中開心寫下「時間真的過好快~先預祝大家情人節快樂喔！」
影片曝光後底下也湧入大批網友獻上祝福，「太閃了！祝福2/14婚禮圓滿成功」、「最幸福的童協夫妻」、「恭喜恭喜，要幸福一辈子哟」、「太期待啦！」
