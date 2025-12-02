孫協志、夏宇童明年情人節補辦婚宴！經紀人證實了 宴客地點曝光

孫協志、夏宇童將於明年情人節補辦婚宴。（圖／翻攝自夏宇童IG）





47歲男星孫協志與小11歲夏宇童愛情長跑6年，今年3月3日登記結婚，夫妻倆不時會在社群平台公開放閃，今（2）日傳出兩人將於明年2月14日情人節當天補辦婚宴，對此，夏宇童經紀人也證實了。

夏宇童經紀人回應《EBC東森娛樂》表示，由於目前仍在等待賓客回覆，因此桌數部分未確認，地點則是選在寒舍艾美酒店，但考量到宴席時間在中午又剛好在過年前，因此將不開放媒體採訪。

夏宇童與孫協志將於明年2月補辦婚宴。（圖／翻攝自夏宇童IG）

夏宇童與孫協志今年3月宣布結婚，期間多次被傳升格新手爸媽，但皆遭到經紀人否認，不過夫妻倆婚後經常於社群平台甜蜜放閃，生活過得平凡且幸福，如今更選在情人節補辦婚宴，十分浪漫。



