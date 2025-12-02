孫協志、夏宇童明年情人節補辦婚禮！婚宴場地在這 經紀人證實了

孫協志、夏宇童今年3月登記結婚。IG@tonysun

孫協志和小11歲夏宇童穩定交往6年，但一直都以「朋友」稱呼對方，直到今年才正式認愛，並在3月3日女兒節當天登記結婚，今（2日）有消息指出，小倆口選在明年情人節補辦婚禮，對此，夏宇童經紀人向《鏡報》證實消息。

夏宇童經紀人表示，兩人在明年2月14日補辦婚宴的消息屬實，將會在寒舍艾美酒店舉行，目前賓客名單還沒有確認，當天不會安排媒體進行訪問。

夏宇童、孫協志愛情長跑6年。

夏宇童、孫協志兩人今年初登記結婚，並在社群平台曬出和愛犬Nini的合照，並寫下：「從此刻開始，我們會攜手努力一起走過下半輩子。」孫協志也透露登記的原因十分隨性，「2025年的某一天，清晨醒來，隨手翻開行事曆，目光停在三月三日——這個日子簡單又可愛，彷彿雙手比出兩個OK，象徵著無論遇到任何困難，無論是晴天還是雨天，一切都會OK！所以我們決定選在這天登記。」

夫妻倆做人進度備受關心，5月時兩人到美國大聯盟參加台灣日，被關心相關問題，當時孫協志也強調「沒有」。



