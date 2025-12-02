孫協志、夏宇童證實將補辦婚宴！選在明年情人節 經紀人發聲

47歲的孫協志與小11歲的夏宇童，交往多年後於今年3月3日登記結婚；而近期傳出兩人將補辦婚宴，夏宇童經紀人也證實此事，日期會在明年2月14日情人節。

孫協志（左）小11歲的夏宇童將補辦婚宴。（圖／翻攝自孫協志Tony Sun臉書）

根據《三立新聞網》報導，夏宇童經紀人表示兩人是近期才有辦婚宴的想法，地點在台北某飯店，夫妻倆決定在浪漫的情人節辦，與親友分享喜悅。經紀人補充說明，考慮到許多賓客並非圈內人，而宴會安排在中午，時間緊湊且接近過年，所以當天不會發媒體來採訪。

孫協志（右）與夏宇童 決定在浪漫的情人節辦，與親友分享喜悅 。（圖／翻攝自孫協志Tony Sun臉書）

由於夫妻倆在演藝圈人緣深厚，受邀賓客名單龐大，預估宴席將超過50桌，花費恐上看百萬元。

廣告 廣告

孫協志（右）與夏宇童 今年 3 月 3 日在臉書宣布登記結婚 。（圖／翻攝自孫協志Tony Sun臉書）

孫協志與夏宇童今年3月3日在臉書宣布登記結婚，曬出與毛小孩NiNi溫馨合照，「從此刻開始，我們會攜手努力一起走過下半輩子。」孫協志透露選在這天登記的原因：「2025年的某一天，清晨醒來，隨手翻開行事曆，目光停在三月三日——這個日子簡單又可愛，彷彿雙手比出兩個OK，象徵著無論遇到任何困難，無論是晴天還是雨天，一切都會OK！所以我們決定選在這天登記。」

延伸閱讀

中職/奪冠後連兩年戰績不理想 味全龍教練團傳大地震

黑豹旗/替冠軍戰開球！ 伍立辰笑稱「圓了兩個夢」

中職/台鋼雄鷹提交60人保留名單 球團釋出張喜凱、曾品洋等５人