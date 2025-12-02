孫協志、夏宇童「明年情人節」補辦婚宴 經紀人證實

孫協志（右）與夏宇童今年3月登記結婚。翻攝孫協志臉書



47歲「5566」團長孫協志與小11歲的夏宇童情牽6年，今年3月宣布2人登記結婚，今天（2日）再傳好消息，孫協志、夏宇童兩人將在明年2月14日西洋情人節於台北舉辦婚宴，夏宇童的經紀人也發聲證實，盼讓親友與粉絲能共同見證幸福。

孫協志與夏宇童愛情長跑多年，今年3月3日宣布登記結婚時甜蜜宣告：「從今天開始，童協不再只是好朋友！過去，我們之間有愛情的浪漫、友情的自在，而現在，更添了一份家人的羈絆與責任。」還說：「從此刻開始，我們會攜手努力一起走過下半輩子。」讓粉絲好友紛紛獻上恭喜。

由於近日邱澤、許瑋甯補辦婚宴的幸福模樣羨煞眾人，傳出孫協志、夏宇童也有舉辦婚宴的想法。對此，夏宇童經紀人向《三立新聞網》證實此事，夫妻倆決定在浪漫的情人節舉辦婚宴，與親友分享喜悅，地點會選在台北某飯店。

經紀人補充，孫協志、夏宇童兩人是近期才有辦婚宴的想法，考慮到許多賓客並非圈內人，而宴會安排在中午，由於時間緊湊且接近過年，所以當天不會發媒體來採訪。不過，夫妻倆在演藝圈人緣深厚，預估宴席將超過50桌，花費上看百萬元。

