孫協志、夏宇童214情人節補辦婚宴 經紀人證實：突然決定的

夏宇童與孫協志明年2月辦婚禮。（圖／翻攝臉書／夏宇童）

36歲藝人夏宇童與大她10歲的孫協志交往多年，今年3月無預警宣布登記結婚，成為演藝圈中的佳偶。近日傳出兩人將於明年西洋情人節2月14日於寒舍艾美補辦婚宴，對此夏宇童的經紀人也證實消息，表示這對新婚夫妻屬於「隨性感覺派」，連婚宴都是突然決定要辦。

經紀人透露，婚宴預計選在2026年2月14日中午舉行，恰逢西洋情人節，也正值農曆春節前夕。原先兩人並未計畫在台灣舉辦婚禮，但顧及親朋好友都希望能到場祝福，才臨時決定在台灣補辦婚宴。不過因籌備時間有限，加上時逢年節，無法對外開放媒體採訪，「因為考慮到滿多賓客，不是圈內人，加上因為辦中午，時間很短又過年前，真的怕現在不好控制，所以拍謝。」

孫協志與夏宇童相戀6年多，兩人過去始終以「好朋友」互稱，直到今年3月突然登記結婚，並在社群平台上寫下「童協不再只是好朋友」公開喜訊。夏宇童當時表示，結婚登記後竟產生「熱戀感」，當孫協志外出工作時，甚至會有些許不捨的感覺，婚姻帶來了意想不到的情感轉變。

談及婚後互動，夏宇童也坦言，還不習慣被稱為「孫太太」，自己也沒改口叫孫協志「老公」，若決定辦婚禮，純粹是為了讓長輩安心。她也透露，過去曾一度考慮不公開婚訊，但隨著兩人關係逐漸從「好朋友」變成「超級好朋友」，似乎也再找不到更適合的詞來形容對方。

至於是否有生育計畫，夏宇童強調並無來自男方家人的壓力，夫妻雙方對於生小孩一事已有共識，順其自然即可。

