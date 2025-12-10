孫協志「心疼峮峮被網暴」嚴肅發聲：學會尊重別人 不捨《飢餓遊戲》4年合作夥伴送祝福

峮峮（中）宣布離開《飢餓遊戲》。翻攝Threads @tonysun.ig

藝人峮峮（吳函峮）告別主持四年的綜藝節目《飢餓遊戲》，由於她的離開引發部分粉絲的討論與爭議，節目製作單位甚至發文為她這段時間所承受的網路暴力致歉。身為主持群之一的孫協志於峮峮「畢業」消息發布後，特別透過社群媒體發布長文，嚴肅譴責網路上的批評與攻擊行為，呼籲大眾學會尊重他人的自由與決定，同時也表達了對合作四年夥伴深深的不捨與祝福。

嚴厲譴責不實攻擊與網路暴力

針對峮峮因請辭節目所遭受的負面評論，孫協志直指現今數位時代的亂象。他提到，許多人「無須求證事實、不用思考對錯」，僅憑藉「私慾、評斷和一時情緒上的抒發」，就輕鬆在網路留下批評與攻擊的字眼。他反問鍵盤使用者：「你們真的知道實情是什麼？真的清楚當事人所遇到的困境？」他強調，這些「無心的文字力量」，已在無形中對當事人造成心理上的影響，甚至可能是「重傷害」。

《飢餓遊戲》。翻攝Threads @tonysun

呼籲積口德與學會同理心

孫協志在文中對惡意攻擊者提出嚴厲警告，要求那些「專門找麻煩的、無中生有的、只會躲在後面用鍵盤批評別人的」，在打字之前先反思自己。他呼籲大眾學著讓自己多點同理心，並為自己「積些口德」，希望社會上能夠「多點鼓勵，少點謾罵」。他鄭重重申：「老話一句：要別人尊重你，請先學會尊重別人。不論是現實生活或網路世界都是。」藉此強烈聲援因身體因素選擇休息的峮峮。

感謝四年付出與獻上真摯祝福

儘管對於峮峮的離開感到不捨，孫協志仍在文末獻上真摯的祝福。他感謝峮峮在《飢餓遊戲》這四年多來的努力，以及帶給觀眾「無數的歡樂」。他祝福峮峮「在任何地方都能順心、如意，好好過自己想要的人生」，並希望她在節目中的這些年「會是最難忘且值得回憶的時光」，最後也不忘幽默提醒：「加油！別忘了我們喔！」

孫協志不捨峮峮，發長文送上祝福。翻攝Threads @tonysun.ig



