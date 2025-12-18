孫協志《一級棒》任大來賓全場嗨到爆

歲末年終是尾牙旺季，中視每周六晚播出的《綜藝一級棒》，本周將應景推出「獨領風騷尾牙必勝金曲」主題，找來孫協志擔任大來賓，整集節目嗨到爆，陳孟賢變身尾牙主持人，一開口就讓攝影棚變成晚會現場；接著吳俊宏、沈建豪合唱〈有影美〉，輕快節奏全場立刻動起來；蕭玉芬、吳申梅加碼帶來〈Money我愛你〉，精采演出讓孫協志邊看邊笑。

孫協志再度受邀上《綜藝一級棒》，主持群見到他便聊起當兵話題，他提及自己是憲兵，康康一聽指自己及許效舜、白雲也都是憲兵。而康康最好奇陳孟賢是否有當兵？陳孟賢立馬拍胸脯回應：「放心，裡面『風景』那麼好，我怎麼可能沒當兵！」許志豪完全聽懂他的意思：「聽說那時候已經一人一間浴室，你是不是跟班長報告說我自願去大澡堂？」

吳申梅在《綜藝一級棒》當固定班底，節目上秀好歌喉吸引不少粉絲支持，近來推出新歌〈外家〉MV，邀來亮哲飾演老公一角，吳申梅首次跟亮哲對戲，毫不掩飾對亮哲的欣賞之情，2人在拍攝現場，默契十足。

她原以為拍MV時，要跟亮哲對戲、心情會很緊張，但到現場開拍後，她突然不緊張、表現自然，開心說把平常和老公Eric相處的樣子直接搬到鏡頭前，沒有刻意裝甜蜜，也沒有誇張戲碼，單純是日常生活感的互動。