孫可芳看傻了！劉冠廷回屏東全村簇擁 升格劉太太得一起做這事

【緯來新聞網】劉冠廷今（21日）出席「家扶基金會寄養家庭招募」記者會，提及年關將近，透露阿公非常想念他，自己也很期待帶妻小回屏東高樹鄉菜寮村老家團圓，但講到一半笑噴，說道每年行程之一，就是回到村裡的廟裡拜拜，然後主委會通知鄉親「劉冠廷回來了」，他就得站在那當人形立牌與民眾合照，老婆孫可芳第一年健壯很驚訝，後來成了「劉太太」也一同加入當立牌。

劉冠廷到哪都是人形立牌。（圖／記者陳明中攝）

劉冠廷與孫可芳育有1歲多兒子「小太陽」，透露寶貝很聰明，若他們工作太晚回到家，會故意賭氣不叫「爸爸、媽媽」而是「叔叔、阿姨」。或許遺傳爸媽的戲胞，小太陽學習能力很強又很愛演，時常大人講過什麼話，很快就記得，且會以大人的口氣表現出來，但年紀也到了「no、no」階段，不過他們通常先以配合兒子需求安撫他，不會特地辦黑臉用兇的。

劉冠廷真是好男人。（圖／記者陳明中攝）

對於生二胎的計劃，劉冠廷有感當父母的重責，除了要注意言行舉止，開銷也相當大，加上體貼老婆生產的辛苦，目前暫無想法，加上代言寄養家庭的公益活動，也曾想過若只是要讓兒子有手足陪伴，這或許也是一種方式，曾和孫可芳討論過此話題，雖然所有寄養家庭的條件都符合，不過「工作穩定」這點對他們而言偏難，畢竟演藝事業時間時常不固定，但還是呼籲大眾若有計劃都可以去了解資訊。

劉冠廷做公益講得誠懇。（圖／記者陳明中攝）

身為奶爸，他最喜歡唸繪本給兒子聽，「他語言發展蠻快的，現在會組織一些句子，我都很驚訝怎麼會講這個。有次半夜幫他換尿布，他睡夢中突然說『謝謝爸爸』，我一股暖意」。講到兒子的各種事蹟，劉冠廷幸福笑容停不下來，還有一次小太陽去公園玩，撿了一根樹枝說要送給爸爸當禮物，回到家眼神堅定送出，劉冠廷滿滿欣慰，就將它擺放在公仔櫃裡。

孫可芳（前）陪劉冠廷一起當人形立牌。（圖／翻攝孫可芳IG）

