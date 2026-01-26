孫可芳詹懷雲姐弟戀 喊「是我先看到你的」

27歲的詹懷雲去年在《影后》以和楊謹華大談姐弟戀的「流氓」一角暴紅，在近期熱播中的影集《何百芮的地獄戀曲》也與劇中「肉食女」孫可芳談姐弟戀，兩人日前一起受訪，孫可芳表示，其實這部戲是先拍，拍戲當時詹懷雲就說他之後還要跟姐姐談戀愛，結果先播的《影后》讓他人氣暴漲，孫可芳忍不住笑喊：「是我先看到你的！」

孫可芳回憶，2年多前拍戲時，沒覺得兩角色之間有這麼多戀愛感，「但拍戲現場的女孩們，從服裝組、造型組、監製常圍著螢幕說『哇！好有火花』，但我們現場就像是哥兒們，幸好播出時所有人對我們的片段反應很熱烈，滿開心的，覺得有成功啦！」至於拍戲時是否對這弟弟有心動？她笑答：「拍的時候他就很帥，也還沒拍《影后》，就是很純粹的好朋友，但他現在可是『流氓』，一不小心我就會被粉絲撻伐，壓力好大！」

詹懷雲自曝兩人在公園拍攝第一次親吻戲時，就被附近民眾檢舉，連警察都來了。孫可芳說，因為那場戲是郭書瑤飾演的何百芮直擊他們親密接觸後驚訝大叫，「結果她叫太大聲，因為當時太晚了，我們就談戀愛談到被檢舉。」

是否會和老公劉冠廷一起看這部戲？孫可芳秒回：「先不要好了！」透露劉冠廷看第1季時，看到她飾演的克拉拉騎在龍語申身上、還有一些別的親密畫面，就問「可以這樣嗎？」她回老公「你自己都全裸了」，「我有跟監製說如果第3季有親密戲我可以，為什麼大家都不找我親密戲，是我長得很不親密嗎？」

從《影后》到《何百芮》都談姐弟戀，現實中的詹懷雲說，他不會排斥，「年齡不是問題，身高不是距離，現實中的我不會想這麼多。」孫可芳笑問：「如果對方身高195公分？」詹懷雲也搞笑回：「我會跟她一起去打籃球，報名街頭3打3！」