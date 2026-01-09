孫可芳「脖子上可疑印記」 阿Ken追問：冠廷種草莓？

孫可芳飾演的克拉拉相當奔放。（圖／台灣大哥大MyVideo）

郭書瑤、孫可芳與阿Ken主演《何百芮的地獄戀曲》，日前三人一起接受台灣大哥大MyVideo訪問，郭書瑤當場點名最嚮往的角色就是孫可芳飾演的「克拉拉」，因為能跟不同的裸男對戲：「她真的是我最羨慕的角色，跟她對戲的人都不用穿戲服，而且還拿得起、放得下。」不過她也坦言，孫可芳私下與角色反差極大，「她本人其實很有道德標準、比較正經，演起來真的滿辛苦的。」

對於郭書瑤的爆料，孫可芳也笑著認同，「我本人真的比較少聊一些特別奔放的話題，有時候比較難加入聊天，可能大家就會覺得我比較嚴肅。」沒想到話才說完，就被眼尖發現脖子上出現疑似「草莓」的不明印記，她立刻澄清只是痘痘，一旁的阿Ken立刻補刀追問：「那老公會不會幫你種草莓？」讓現場瞬間失控。孫可芳臨危不亂回應：「你是說回屏東種草莓嗎？」機智接招全場拍手，她也笑說：「我把我所有奔放的個性，其實都放在戲裡面了。」語畢還當場大鬆一口氣。

廣告 廣告

聊到如果要在劇中角色中分別選擇「談戀愛、結婚、一夜情」對象，郭書瑤毫不猶豫給出犀利答案，一夜情選劇中弟弟詹懷雲，「因為年輕、體力最好」；談戀愛會選阿Ken飾演的資深副總「梁恕誠」，「有趣又有財力」；至於結婚對象則點名與她有感情戲的姚淳耀。但話鋒一轉她也同步爆料，劇組最大「NG王」其實就是姚淳耀，「他只要自己覺得好笑就會笑不停，笑到後來我們真的白眼翻到腳底板！」笑翻全場。《何百芮的地獄戀曲》每週日晚間10點於台灣大哥大MyVideo跟播中。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台中監理站「光頭張先生」服務獲讚 本人笑駁：肉眼難辨但還有幾根

金門大橋驚傳跳海身亡！ 3天搜救終在宗海灘尋獲遺體身分確認

顧客喝高順手牽GG！老字號餐廳「鎮店之寶」遭竊 老闆崩潰：只想找回