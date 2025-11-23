孫嘉蕊／「做對的事 」：高子翔的40歲

高子翔40歲生日選擇做公益，她表示成功秘密就是做自己覺得對的事。圖／幼幼基金會





生日怎麼過？品茉兒創辦人高子翔，和公司員工、品茉兒夥伴（茉寶），帶著南投春陽部落四十幾個孩子，總共四百多人，一起到九族文化村旅遊一天。高子翔同時在生日這天，捐給東森幼幼基金會100 萬元，幫助偏鄉孩子教育學習。

「高子翔」是一個很男性化的名字。她笑說，大概是爸媽希望她像個男生吧。但父母其實沒有盡到養育責任，爸媽自小離異，把她丟給奶奶照顧。高子翔的成長辛苦，訪談中她沒有多著墨，只輕輕地說，營養不良造成骨質疏鬆的後遺症。年紀輕輕髖關節就出現問題，42 歲的她走路有點不方便，但完全不影響她的工作熱情，以及想幫助人的心。

從年輕就開始做藥用保養品直銷，專做高端客戶。十多年的直銷資歷，讓她對直銷體系、保養品特性、客戶與業務員行為與心理，累積相當經驗。三年前，她創業成立品茉兒，主打非藥用保養品直銷，強調與百貨、開架保養品不同的使用體驗，而最大的不同，就是「人的接觸」。

保養品直銷透過直銷商自身的使用經驗與售後服務，她創立的品茉兒，業績每年倍增，甚至三、四倍的驚人成長。因為苦過，所以當她擁有更多時，她就希望能幫助需要的人。她說，幸福的方程式，就是「愛的分享」。

每一年生日，高子翔都會做公益。今年 11 月 23 日，她帶著幾百名品茉寶夥伴，還包括家人，分組陪伴春陽部落賽德克族的孩子們歡度這一天。除了她捐給幼幼基金會的一百萬，現場還有許多茉寶也跟著當場捐款做公益。其中一位媽媽，先生是高子翔的同學。這位茉寶媽媽，從信賴朋友到投入事業，後來她的妹妹也加入品茉兒，使人得益，應該就是最好的宣傳。

很多人對直銷存在刻板印象，但不可否認現在網路知識透明化，每個人都能分享經驗，透過微商傳播，加上線下人際脈絡，直銷早已成為 360 行中的非典型就業選項之一。

高子翔，四十歲身家上億的女性創業家。成功的秘密是什麼？她說：「做自己覺得對的事。」

什麼是高子翔覺得「對的事」？創業不分男女，有夢就勇敢追；努力不怕出身低，擁有之後要懂分享；「有錢花不完」不是口號，最大的快樂，是別人也快樂。

幼吾幼以及人之幼，在數百人此起彼落「執行長生日快樂」的祝賀聲中，高子翔沒有忘記，做對的事。

品茉兒執行長高子翔助偏鄉教育，捐助幼幼基金會一百萬元。圖／幼幼基金會

品茉兒邀請南投春陽部落孩子遊九族文化村。圖／幼幼基金會

