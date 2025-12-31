孫嘉蕊／台海不再只是台海：歐洲眼中的下一場全球危機

面對中國的騷擾，海巡署船艦執行監控勤務。翻攝海巡署





台海不再只是台海。

我在義大利，新聞頻道最重要的國際新聞之一，是中共實彈演習、模擬封鎖台灣海峽，與烏克蘭戰爭並列頭條。

外媒對台海關係的討論，有時甚至比台灣媒體還多。在俄烏戰爭的陰影下，歐洲國家普遍認為，台海戰爭隨時可發。

在歐洲眼中，台海關係早就不是一小部分的地緣政治問題。牽動的，不只是台灣周邊國家，也不只是美國而已，而是整個世界能不能繼續正常運作。

媒體討論台海時，一個最常被反覆提起的問題是：

如果台灣被封鎖，會發生什麼事？

答案非常直接。

一旦台灣被封鎖，全世界的經濟將立刻陷入恐慌。不是推測，也不是危言聳聽，而是一個非常現實的判斷。因為歐洲真正關心的，從來不只是軍事畫面，而是護國神山，以及台灣在全球半導體供應鏈中的位置。

台灣的半導體，早就不只是台灣的重要產業。它是整個世界的關鍵零件。從汽車、醫療設備、能源系統，到通訊、金融與國防，沒有任何一個現代系統，可以承受晶片供應突然中斷。Covid-19 疫情期間，歐洲已經受過震撼教育。所以在歐洲的理解裡，「封鎖台灣」這件事，並不只是軍事行動，而是一場會立刻擴散到全世界的經濟危機。

但歐洲真正感到害怕的，其實不只在經濟層面。還有一個更深層、卻更沉重的焦慮——精神層面的恐懼。

俄烏戰爭，對歐洲來說，不是一場遙遠的戰爭。它已經實實在在影響了歐洲的生活：能源、通膨、社會壓力，全都是真實存在的代價。但在歐洲人的認知裡，俄烏戰爭終究還是局限在一個區域。即便痛苦，世界仍然勉強維持運作。歐洲國家害怕的是，如果中國也啟動戰爭，那代表什麼？

代表世界上中俄兩個重量級大國，先後選擇以戰爭作為手段。這不只是另一場衝突，而是一個非常強烈的訊號：世界正在進入一個全面動盪的時代。

那是一種精神層面的崩塌。代表過去幾十年支撐世界秩序的底線，一條一條消失。

也正因為如此，在歐洲，台海問題從來不被當成「會不會打」的討論，而是被視為：一旦真的進入戰爭狀態，影響將是全球面向，沒有任何國家可以置身事外。這正是歐盟國家，和世界各國，最不願意看到的情境。不是因為立場，而是因為代價大到，沒有人承擔得起。

如果把近三十年的台海緊張時刻放在同一條時間軸上看，就會發現，中共對台灣的軍事動作，並不是單純「愈來愈大」，而是層次與目的的轉變。

李登輝時代的台海危機，是一種非常典型、也非常粗糙的恐嚇。飛彈試射、實彈落海，訊息沒有包裝，也沒有修辭。

「我不高興，我有武力，你要小心。」

裴洛西訪台之後的圍台軍演，看起來聲勢浩大，實際上卻是一場政治性極強的示威，更像是一種情緒反射。這一次，已經不再只是恐嚇或示威，而是把「封鎖台灣」變成一種可以被演練、被測試，甚至被逐步正常化的選項。

日本首相提出「台灣有事即日本有事」的論述後，中國透過外交抗議、輿論動員，以及對日旅遊、經貿施壓作為回應；美國對台百億美元的軍售；台灣近年也透過軍演、兵力調整與國防政策，對外展示高度戒備的準戰爭防衛狀態。

在這樣的背景下，中共這次大規模、長時間、實彈封鎖台灣海峽的演習，已是繼先前「斬首演習」後，最接近戰爭事實的一次展示。

傳遞的戰略訊息非常清楚：「一旦掌握台灣的制空與制海權，美國與日本，你還能有效介入？」

在軍演消息釋出後，台灣股市依然開出紅盤，噴出巨量交易。身處世界關注的地緣島國，正常生活是一種勇敢。但我們也不能忘記，在這樣的時代裡，擦槍走火，往往只是藉口；真正的危險，永遠來自對風險的習慣與鬆懈。

敵人，永遠在等你走錯一步。

