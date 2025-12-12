孫嘉蕊／從《鬼怪》到《認罪之罪》：金高銀的靈魂演技

金高銀以極度內斂的表演風格著稱，幾乎不動的眼神卻能層層滲出情緒。翻攝金高銀IG





一個眼睛幾乎不動，卻能讓人入戲的《鬼怪》女演員

從《鬼怪》開始認識金高銀。她的外型不像典型韓國女明星。不是大眼精緻臉，也沒有過度修飾的痕跡，小小的單眼皮，五官平實，卻有極高的辨識度。這樣一張不討巧的臉，卻能和孔劉對戲，成為九百多歲不死鬼將軍的命定之人。

韓國那麼多漂亮、演技也不差的女演員，為什麼是金高銀？

《鬼怪》讓人揪心。939 歲的不死將軍，與少女穿越生死與時間的相戀，本是極為典型的韓劇設定。但正因為金高銀不鋒利、甚至略顯平凡的外型，這段感情反而成立了。她的善良、執著與死心塌地，讓這場跨越生死的愛情不顯荒謬，而像所有戀愛中的女人一樣，對愛情無可救藥。

廣告 廣告

老實說，當時迷住我的更多是劇情，而不是金高銀本人。直到後來看了《與其餘的一切》，以及《認罪之罪》，才真正感受到她作為演員的完整樣貌。

金高銀有一種很真心，卻又莫名隔著距離的氣質。關鍵在她的眼睛。

她的眼神很深，但不誇張。別的演員常用眼神「演情緒」，她不是。她的單眼皮幾乎沒有多餘動作，喜怒哀樂都被壓縮在極小的幅度裡，卻透著一種通透的靈氣。

在《與其餘的一切》中，她飾演與富家女孩成為閨蜜的貧窮女孩。劇本用大量生活細節堆疊她的情感——付出真心，卻一再被忽視、被踐踏的死心。當敘事轉向對手角色，觀眾才發現，不同的位置，並不一定看得見對方靈魂真正破碎的地方。

最厲害的是，金高銀幾乎不用表情變化，只靠冷靜的眼神，就演出了嫉妒、怨恨、疼惜與最終的諒解。情緒在她身上不是爆發，而是慢慢滲出來。

金高銀很少重複自己。許多演員一旦因某種角色走紅，便順著市場期待持續接演相似人物，她沒有。從出道電影《情慾王朝》（17 歲便拿下新人獎），到電視劇與電影之間，她刻意讓每個角色彼此斷裂。她擅長挑劇本，也擅長用靈魂而不是外表演戲。

她的「冷」，成了一種識別。但那不是拒人於外的冷，而是一種看透之後的通透。這樣的特質反覆出現在她的角色裡，卻不會互相覆蓋。

《認罪之罪》把這種特質推到極致。把那雙眼睛倒回去看《鬼怪》，會驚訝地發現——眼神幾乎一樣，卻又完全不同。金高銀全身都在演，靈魂也在，但眼睛始終是她自己的。

彷彿她早已看透角色，然後選擇站在角色裡，也站在角色之外。

能做到這一步的女演員，並不多。

金高銀，是其中之一。

更多東森新聞報導

南韓薩滿教地位大 影視、社群傳播吸引新世代信徒

快訊／中國新疆發生規模5.1地震 死傷不明

美保險公司倒閉！同行義氣接手 舊客戶權益有保障

