孫嘉蕊／3個半小時連續犯案無攔阻 台北治安神話破裂

張文在北車投擲煙霧彈後，警方趕緊荷槍實彈在個公共運輸維護治安。翻攝畫面





台北市，竟然可以讓一名隨機殺人犯，從下午三點半開始縱火，一路犯案到下班尖峰的六點半，從台北最重要的交通樞紐——捷運台北車站，到人車最密集的中山站，長達三個半小時，無人攔阻。

三個半小時。縱火、丟煙霧彈、持刀砍人，中間還能回租屋處、再進旅館換裝、休息。請問，這段時間裡，台北市警察在做什麼？

張文犯案時間表

15:40–15:54

騎重機到中山區林森北路159巷、林森北路119巷及長安東路一段73／75號附近，連續3起縱火案。隨後改騎 Ubike 返回中正區公園路租屋處，變更衣物。

廣告 廣告

16:53

租屋處縱火。

16:59

自租屋處步行前往捷運台北車站，由 M8 出口進入。

17:23

於 M8–M7 出口沿線丟擲煙霧彈，持刀隨機砍人，1人死亡、3人受傷。

17:55

步行前往千慧旅館（大同區南京西路）。

18:31

離開旅館。

18:37

步行至誠品南西店前，持刀攻擊一名騎士，隨即衝入店內，持續揮砍逛街民眾，1人死亡、5人受傷。

18:40

犯嫌登上6樓頂樓。

18:50

犯嫌墜樓，送醫急救，19:42死亡。

看完這個時間表，他不是高速逃竄，是走路、騎腳踏車，緩慢移動，卻能一路犯案長達三個半小時。

而地點，正是維安應該是重中之重的中正區與中山區。台北市不是號稱有「天眼級」監視網？110不是有可掌控全市監視系統的主控中心？

在殺人之前，已經發生連續三起縱火案，為什麼沒有立即升級通報、啟動警網追緝？嫌犯還能回租屋處，再帶著煙霧彈走進台北車站。

約五點二十多分，下班尖峰前後，捷運出口發生丟煙霧彈、隨機砍人的重大事件，捷運警察在哪裡？中正一分局距離現場不到三百公尺，嫌犯卻仍能步行逃逸。

接下來的一個小時，嫌犯從台北車站移動到南京中山一帶，警方仍未掌握其行蹤。

他還可以回旅館休息，再步行前往下一個犯案地點。就在路口，一名年輕騎士，無辜被割喉身亡。

接著，他再度當街丟擲煙霧彈，衝進百貨公司，沿途沒有任何警方阻攔，繼續砍傷路人，直到自己上樓、墜落、結束生命。

從17:23台北車站發生致命攻擊，到18:37中山南京再次恐怖攻擊，這整整一個小時的空窗期，為什麼全台北的警力，沒有掌握他的行蹤？

南京中山交會處，就是台北市第一分局中山分局轄區，距離犯案地點不到五百公尺。

嫌犯已連續犯案、已經奪命、尚未落網，各重要路口不是應該立即部署警力戒備嗎？有嗎？

警方事後的回應，大意是：當時尚未意識到是隨機恐怖攻擊，監視系統並非即時威脅判斷工具，縱火行為在當下未被認定為立即的重大公共威脅。

那請問「什麼時候才算？」死更多人之後嗎？

如果監視器無法即時判斷，那多年來建構監視系統，到底是什麼？是裝飾性的安全感嗎？

在台北車站周邊、下班時間、連續多起縱火與攻擊行為，如果這還不構成「重大公共威脅」，那什麼才構成？

一向被稱為治安最好的中華民國，治安最好的台北市，讓外國人放心旅遊，甚至連錢包掉了都能找回。

如今才驚覺，這樣的治安，是靠善良自制的老百姓，而不是即時反應的制度。

警察面對突發重大案件的應對能力，在這起震驚、遺憾的社會事件中，

令人失望，甚至憤怒。

名人專欄文章，不代表本台立場

更多東森新聞報導

快訊／北市捷運煙霧彈攻擊 蔣萬安公布凶嫌身分

北捷恐攻／57歲男勇阻張文傷重不治 妻憶：平日就很仗義

獨／獨家畫面！ 張文持刀走過誠品四樓 37歲銀行員命喪刀下

