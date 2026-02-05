孫大千推出第四本 AI 新書《一學就會的AI影像生成術》 帶領全民進入影像生成新時代

在人工智慧快速重塑內容產業與創作流程的浪潮下，前立法委員、現任中信金融管理學院科技金融研究所教授，同時也是國際電影視覺特效公司數字王國（Digital Domain）執行董事的孫大千，將於 2 月 6 日正式出版第四本 AI 專書——《一學就會的AI影像生成術》。本書聚焦當前最受矚目的三款 AI 影像生成工具：Nano Banana、Sora 與可靈（KLING AI），以淺顯易懂的方式，帶領一般讀者快速掌握 AI 影像生成的核心概念與實務應用。

廣告 廣告

孫大千長期橫跨公共政策、金融科技與影視娛樂科技領域，近年更深度參與 AI 技術在電影視覺特效、虛擬人與內容生成上的實際落地。他表示，過去許多人對 AI 影像生成仍抱持「技術門檻高、只有專業人士才能使用」的刻板印象，但隨著模型能力與工具介面的快速進化，AI 影像生成早已從實驗室走向大眾，「現在的關鍵不在於技術有多複雜，而在於如何讓更多人學得會、用得好。」

《一學就會的AI影像生成術》正是基於這樣的理念所完成。全書不以艱深數學或程式語言為起點，而是從「一般使用者真正會遇到的問題」出發，逐步介紹三款主流工具的操作邏輯、生成特色與適用場景。無論是想製作行銷視覺、簡報插圖、社群內容，或是對影像創作與影視產業有興趣的讀者，都能透過實際案例，理解 AI 如何成為創意的放大器，而非取代創作者本身。

書中同時融入作者多年於國際影視特效產業的第一線觀察，解析 AI 影像生成對內容產業帶來的結構性改變。從製作流程的重構、創作門檻的下降，到未來「一人創作團隊」與跨領域協作的新型態，本書不僅是工具教學書，更是一部理解影像生成趨勢的入門指南。

身兼學者與產業實務者的孫大千也指出，AI 影像生成不只是創作工具的革新，更牽動教育、金融、行銷與文化產業的全面轉型。他期盼透過這本書，讓更多非技術背景的讀者建立正確觀念，「AI 不是遙不可及的黑盒子，而是一項人人都可以學會、並善用的能力。」

《一學就會的AI影像生成術》將於 2 月 6 日正式上市，適合對 AI、影像創作與未來內容趨勢有興趣的讀者閱讀。隨著 AI 影像生成逐漸成為數位時代的基本技能，本書也被視為一般大眾踏入 AI 創作世界的一本實用入門書。