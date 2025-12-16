孫大川捐贈珍貴手稿與照片 豐富國圖原住民文學史料

孫大川教授(左)捐贈手稿及文獻資料給國家圖書館王涵青館長。(國圖提供)

國家圖書館今天（16日）舉辦「山海知行——孫大川教授典藏捐贈儀式」，東華大學榮譽教授孫大川捐贈珍貴的手稿、筆記及歷史照片等重要資料給國家圖書館，為臺灣原住民文學與文化研究增添關鍵史料，也展現孫大川教授在原住民族書寫與思想發展上的深刻實踐。

國家圖書館館長王涵青表示，孫大川教授捐贈手稿231件、筆記4冊、畫冊2冊及手稿影本2件等，這些資料對於漢學研究、哲學思想，以及臺灣原住民文學、歷史等層面都有非常重要的價值。另外，孫大川教授更捐贈兩百多張歷史照片，內容呈現從日治時期開始的下賓朗部落生活史及孫大川教授成長歷程中所遭遇的人、事、物，映照出一位原住民族行動者的生命軌跡。

孫大川教授致詞時回顧三十年來原住民文學發展，細數族群逐步介入臺灣書寫世界的歷程。他表示，自己與文字的姻緣，源自內在長久以來的焦慮，而這份焦慮，正是對族群文化與歷史如何得以延續的共同憂思，而此次捐贈的手稿與創作紀錄，正是這段歷史的具體見證，呈現原住民族在書寫與思想實踐上的歷程。

孫大川教授是當代重要的散文家、學者、文化評論人，巴厄拉邦為其族名，曾經以海若為筆名，臺東下賓朗部落卑南族人。孫教授曾任監察院副院長，也曾在多所大學任教並擔任系所主管，作育英才無數。1993年，孫教授創辦「山海文化雜誌社」出版《山海文化》雙月刊，提供原住民族文化與文學的發表園地。