孫女留學愛貓意外走失！爺爺借錢買貓「以假亂真」竟差點成功

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外日前流傳一則溫馨又帶點烏龍的寵物故事，一名在外地求學的女子分享，自己心愛的貓咪意外走失後，留守在家的爺爺為了不讓她傷心，竟偷偷借錢買了一隻外型相似的貓，試圖「以假亂真」，直到真正的貓咪在幾天後平安返家，這場善意的謊言才意外曝光，也讓網友們看了又笑又感動。

據了解，這名女子長期在外地讀書，家中飼養的貓咪「芒果」平時由爺爺照顧，不久前的某天夜晚，爺爺因一時疏忽忘記關門，導致「芒果」趁機溜出家門不見蹤影，雖然爺爺在第一時間發現後便四處尋找，卻始終未能尋到貓咪的蹤跡。

廣告 廣告

爺爺擔心孫女返家後得知愛貓走失會難過不已，於是悄悄地跑到寵物店，買了一隻同品種且外型相近的貓，打算暫時頂替原本的「芒果」，同時又害怕被奶奶責怪，甚至像自己的老戰友借錢買貓，所幸後來已經歸還。

爺爺擔心孫女得知愛貓走失會難過不已，於是偷偷到寵物店買了一隻品種相同的貓咪

(示意圖/Unsplash)

然而這個計畫並非毫無破綻，新買的貓咪雖然外表與「芒果」相似，但體型與特徵還是明顯不同，對此爺爺也只是含糊帶過，讓女子半信半疑，覺得好像哪裡怪怪的但又說不上來，直到數天後真正的「芒果」返家後，真相才終於大白。

事後爺爺才坦白，這一切都是出於疼愛與心意，對此女子雖覺得好笑，不過也沒有責怪對方，反而被爺爺的用心深深打動，故事曝光後，迅速引起網上熱議，不少網友紛紛留言「爺爺其實很用心」、「芒果突然變兩隻了」、「這樣以後如果再不見的話會變成三隻貓咪嗎」。