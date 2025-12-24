孫子在爺爺肚子上「蹦蹦跳跳」 他動脈破裂休克險死

王男經過緊急手術，保住性命。圖／翻攝環球網

中國浙江一名60歲王姓男子，18日當天因為肚子痛而從睡夢中醒來，連續拉了幾次肚子才去看醫生。一開始他堅持叫醫生開個止瀉藥就好，但醫生觸診發現不對勁，堅持要幫王男做詳細的檢查，接著王男竟然出現休克狀況，緊急動手術才發現是「動脈破裂」。王男事後回想，驚覺是前一天陪孫子玩的時候，孫子在他的腹部上跳了幾下，才會造成這麼嚴重的後果。

綜合中國媒體報導，正在康復中的王男22日說：「現在想起來，前一天下午還抱著小孫子在沙發上玩呢，小傢伙調皮，在我肚子上蹦蹦跳跳了好幾下。當時沒當回事，疼的時候還以為肯定是頭一天晚上吃壞了。」

王男到醫院時，醫生一觸診就發現情況特殊，肚子按壓的時候會痛，鬆開手的瞬間疼得更厲害，這種「按壓痛＋反跳痛」的症狀，不是普通腸胃炎會發生的情況。王男催促醫生開止痛藥和止瀉藥就好，不想花錢做其他的檢查。

醫生對王男說：「你這個疼跟普通拉肚子不一樣，要是不查清楚就隨便止痛，萬一掩蓋了真正的病情，後面可能會更危險，到時候花的錢也可能更多！」最後王男終於同意醫生幫他安排CT檢查，但剛做完檢查，王男就連站都站不住，也沒力氣說話了，醫生馬上幫王男量血壓，竟然已經降到80／40mmHg，代表王男已經出現休克症狀。

醫生和護理人員急忙幫王男急救，並且幫他轉院，由急救醫學中心主任團隊接手治療，同時安排進一步檢查，發現王男不是腸胃炎，而是「橫結腸系膜內動脈破裂出血」。醫生說，這就像肚子裡的一根水管破了，血一直在往腹腔裡流，這才是導致王男腹痛和休克的真正原因，「時患者的情況已經非常危急，要是再晚一點送到，腹腔內積血過多，後果不堪設想。」

急救醫學中心和肝膽胰脾外科醫生同時介入王男的病情，制定手術計畫，經過90分鐘的緊急手術之後，王男破裂的血管終於被成功縫合，出血被完全止住。目前，王男的病情已經趨於穩定，精神狀態也一天比一天好，正在普通病房接受後續治療，以後他跟孫子玩的時候，應該不敢再讓孫子在肚子上蹦蹦跳跳了。



